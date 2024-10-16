На дороге между Судаком и Белогорском откроют автостанцию в Богатом

Глава Крыма поручил МинЖКХ проработать все варианты организации постоянной подачи воды в Богатовском, Земляничненском и Курском сельских поселениях. Для этого будут бурить новые скважины, и углублять старые. Также Аксенов поручил администрации района за неделю рассчитать строительство водовода из Горлинского водохранилища.