На дороге между Судаком и Белогорском откроют автостанцию в Богатом

В поселке Богатое в ближайшую неделю откроют автостанцию на трассе между Судаком и Белогорском. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Автостанция в селе Богатом Белогорского района будет открыта в течение недели, остановка здесь должна быть предусмотрена на всех маршрутах транзитных автобусов», — сказал Аксенов.
Глава Крыма поручил МинЖКХ проработать все варианты организации постоянной подачи воды в Богатовском, Земляничненском и Курском сельских поселениях. Для этого будут бурить новые скважины, и углублять старые. Также Аксенов поручил администрации района за неделю рассчитать строительство водовода из Горлинского водохранилища.