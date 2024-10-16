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На дороге между Судаком и Белогорском откроют автостанцию в Богатом

Автостанцию в селе Богатое в Крыму откроют в течение недели — Аксенов.

Источник: кадр видео из Tg-канала главы Крыма

В поселке Богатое в ближайшую неделю откроют автостанцию на трассе между Судаком и Белогорском. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Автостанция в селе Богатом Белогорского района будет открыта в течение недели, остановка здесь должна быть предусмотрена на всех маршрутах транзитных автобусов», — сказал Аксенов.

Глава Крыма поручил МинЖКХ проработать все варианты организации постоянной подачи воды в Богатовском, Земляничненском и Курском сельских поселениях. Для этого будут бурить новые скважины, и углублять старые. Также Аксенов поручил администрации района за неделю рассчитать строительство водовода из Горлинского водохранилища.