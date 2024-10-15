Бобры погрызли дерево в минском сквере у гостиницы «Беларусь»

Минчанин заметил, что бобры грызут деревья в сквере, который находится в центре города, пишет информационное агентство «Минск-новости».
Бобры не такие уж и редкие гости в Минске. На сей раз результаты их трудов горожане заметили в сквере «Старостинская Слобода». Он находится недалеко от гостиницы «Беларусь».
Один из минчан оставил сообщение о том, что бобры грызут деревья в сквере, в заявке на 115.бел.
«Уже на следующий день после этого пострадавшее насаждение обмотали сеткой-рабицей, чтобы защитить от дальнейших посягательств», — говорится в сообщении.
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Кроме того рассказали, что милиция назвала штраф за срубленную ветку или собранные плоды с дерева соседа.
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