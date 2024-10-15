Олбани
+8°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бобры погрызли дерево в минском сквере у гостиницы «Беларусь»

Бобры погрызли дерево в минском сквере «Старостинская Слобода».

Источник: Комсомольская правда

Минчанин заметил, что бобры грызут деревья в сквере, который находится в центре города, пишет информационное агентство «Минск-новости».

Бобры не такие уж и редкие гости в Минске. На сей раз результаты их трудов горожане заметили в сквере «Старостинская Слобода». Он находится недалеко от гостиницы «Беларусь».

Один из минчан оставил сообщение о том, что бобры грызут деревья в сквере, в заявке на 115.бел.

«Уже на следующий день после этого пострадавшее насаждение обмотали сеткой-рабицей, чтобы защитить от дальнейших посягательств», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что синоптики сказали о солнечной неделе в Беларуси с 16 октября: «Установится сухая и солнечная погода».

Кроме того рассказали, что милиция назвала штраф за срубленную ветку или собранные плоды с дерева соседа.

Еще белорус после свадьбы разгромил Mercedes-Benz, когда искал жену.