В Калининграде отремонтировали 24 тротуара

В этом году программа по капремонту тротуаров увеличена до 200 млн руб. 24 тротуара уже отремонтировали, оставшиеся 4 из запланированных — в высокой степени готовности. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, площадь отремонтированных тротуаров в этом году составила 15 тысяч кв. м, что двое больше, чем в прошлом году.