В Калининграде отремонтировали 24 тротуара

В этом году программа по капремонту тротуаров увеличена до 200 млн руб. 24 тротуара уже отремонтировали, оставшиеся 4 из запланированных — в высокой степени готовности. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, площадь отремонтированных тротуаров в этом году составила 15 тысяч кв. м, что двое больше, чем в прошлом году.
Во вторник, 15 октября, глава администрации Калининграда Елена Дятлова вместе с коллегами из мэрии осмотрела отремонтированные тротуары на ул. Школьной, Щедина и Дрожжевой, которые ведут к учебным заведениям.
Пешеходные зоны обрамлены газонами, уже посеяна трава, оборудованы подъезды к дворам.
— Я уже живу планами на 2025 год, предусматривается увеличение объемов работ. И одна из главных задач сегодня — чтобы как можно раньше были проведены конкурсные процедуры и работы начались сразу же при наступлении благоприятных погодных условий, — прокомментировала сити-менеджер.