Ученые рассказали, ждать ли магнитные бури в Иркутске в октябре 2024

Магнитные бури в Иркутске в октябре 2024 прошли, как и по всей стране. Ждать ли еще в ближайшее время? Как рассказал КП-Иркутск ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Анфиногентов, 3 октября была зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце класс Х9. Это была самая сильная вспышка в данном солнечном цикле (периодичность солнечной активности — прим.авт.). Пока что самая сильная.
— Как на Земле есть времена года, так на Солнце есть максимум активности и минимум активности, между ними еще есть промежуточные этапы — фаза роста и фаза спада, — говорит Сергей Анфиногентов. — Длится солнечный цикл — 11 лет. Последний минимум был в 2019—2020 годах. Следовательно, сейчас мы находимся на максимуме солнечной активности — на Солнце много пятен, много активных областей, много вспышек. Сейчас тот период, когда мы ожидаем самые мощные вспышки, соответственно, они и могут привести к самым мощным магнитным бурям в этом цикле.
Да, пока что октябрьская вспышка — самая сильная в этом солнечном цикле. Однако, в истории были события и посильнее. Так, в прошлом солнечном цикле самой мощной вспышке присвоили класс Х14, а в позапрошлом — аж Х40. (Буквенные обозначения описывают мощность солнечных вспышек, где вспышки класса Х — самые мощные).
— Как видите, мы еще не побили рекорд предыдущего цикла, но если смотреть по пятнам на Солнце, в этом цикле их больше, чем в предыдущем (пятна — это области очень сильных магнитных полей, где накапливается гигантская энергия, она и выделяется в виде взрывообразных процессов, которые получили название солнечные вспышки — прим.авт.), а это значит, что можно ожидать, что самые сильные вспышки этого цикла еще впереди, — считает ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Анфиногентов.
— Спрогнозировать, когда будет вспышка на Солнце — невозможно, — рассказывает Сергей Анфиногентов. — Также далеко не всегда вспышка вызывает геомагнитную бурю. Ее вызывает выброс вещества после вспышки, который бывает не всегда. И мощность в данном вопросе также не играет ключевой роли. Самая сильная вспышка этого цикла (3 октября) геомагнитную бурю не вызвала.
По словам ученых, даже если вспышка на Солнце сопровождалась выбросом большой массы солнечной плазмы, это не значит, что на Земле обязательно будет магнитная буря. Нет. Эти частицы (так называемый, солнечный ветер) могут пролететь мимо нашей планеты или задеть по касательной. Вообще солнечный ветер присутствует постоянно. После вспышки его скорость усиливается и магнитное поле, которое несет в себе этот ветер, начинает действовать на магнитное поле Земли. Так и возникает геомагнитная буря. Получается, что даже после вспышки на Солнце нельзя со 100-процентной уверенностью сказать, что за ней последует магнитная буря.
— Солнечные вспышки на нас никакого влияния не оказывают, — рассказывает заместитель директора по научно-исследовательской работе Института солнечно-земной физики СО РАН Роман Васильев.
Однако, они могут привести в неописуемый восторг своими приятными последствиями в виде полярных сияний на непривычных широтах. Так, даже под Иркутском сибиряки последнее время могут увидеть непривычную для нашей местности красоту в виде ярких свечений в ночном небе.
Но есть и серьезные моменты, на которых при изучении Солнца ученые заостряют особое внимание. Как пояснил заведующий лабораторией радиофизических методов диагностики околоземного космического пространства Института солнечно-земной физики СО РАН Валентин Лебедев, магнитные бури оказывают существенное влияние на диагностические способности радаров. Радиолокационные станции могут просто «слепнуть». Именно поэтому (но не только) ученые занимаются изучением солнечной активности.
— Искусственных спутников Земли сейчас становится очень много, соответственно, требования к точному определению координат объектов возрастают кратно, — говорит Валентин Лебедев. — Количество космического мусора также растет, от него нужно уклоняться, это значит, что необходимо правильно рассчитывать траекторию движения объектов. Для этого нужно очень хорошо знать состояние среды, которая влияет на сопротивление движению спутников, радиационное давление на объект и т.д. Иначе возможно большое количество столкновений.