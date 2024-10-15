Ученые рассказали, ждать ли магнитные бури в Иркутске в октябре 2024

По словам ученых, даже если вспышка на Солнце сопровождалась выбросом большой массы солнечной плазмы, это не значит, что на Земле обязательно будет магнитная буря. Нет. Эти частицы (так называемый, солнечный ветер) могут пролететь мимо нашей планеты или задеть по касательной. Вообще солнечный ветер присутствует постоянно. После вспышки его скорость усиливается и магнитное поле, которое несет в себе этот ветер, начинает действовать на магнитное поле Земли. Так и возникает геомагнитная буря. Получается, что даже после вспышки на Солнце нельзя со 100-процентной уверенностью сказать, что за ней последует магнитная буря.