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В этом году в Ростове жильем обеспечили 161 сироту

В Ростове-на-Дону больше 160 детей-сирот обеспечили жильем в текущем году.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону жильем обеспечили 161 сироту. Об этом на своей странице сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Отметим, что в прошлом году жилплощадь получили 150 жителей, как только достигли 18-летия. Сити-менеджер также рассказал об еще одной мере поддержки — это оказание социальной, юридической, педагогической, психологической консультативной помощи. Благодаря этому, дети-сироты проходят адаптацию в социуме после выпуска из интерната. Для этих целей при районных администрациях в 2024 году созданы Координационные советы.

— Кроме того, регулярно проводятся рейды в семьи, где проживают и воспитываются подопечные. В этом году прошло более двух тысяч проверок, — отметил Алексей Логвиненко.