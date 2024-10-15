В этом году в Ростове жильем обеспечили 161 сироту

В Ростове-на-Дону жильем обеспечили 161 сироту. Об этом на своей странице сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
Отметим, что в прошлом году жилплощадь получили 150 жителей, как только достигли 18-летия. Сити-менеджер также рассказал об еще одной мере поддержки — это оказание социальной, юридической, педагогической, психологической консультативной помощи. Благодаря этому, дети-сироты проходят адаптацию в социуме после выпуска из интерната. Для этих целей при районных администрациях в 2024 году созданы Координационные советы.
— Кроме того, регулярно проводятся рейды в семьи, где проживают и воспитываются подопечные. В этом году прошло более двух тысяч проверок, — отметил Алексей Логвиненко.