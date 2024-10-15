В этом году в Ростове жильем обеспечили 161 сироту

Отметим, что в прошлом году жилплощадь получили 150 жителей, как только достигли 18-летия. Сити-менеджер также рассказал об еще одной мере поддержки — это оказание социальной, юридической, педагогической, психологической консультативной помощи. Благодаря этому, дети-сироты проходят адаптацию в социуме после выпуска из интерната. Для этих целей при районных администрациях в 2024 году созданы Координационные советы.