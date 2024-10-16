Где дешевле: сколько стоит слетать из Калининграда в Санкт-Петербург на осенних каникулах

За лето калининградцы выкупили 90% субсидированных авиабилетов. Впереди осенние каникулы — на эти даты льготных тарифов в Петербург уже нет. «Клопс» выяснил, во сколько обойдётся перелёт в Северную столицу без багажа с 25 октября по 4 ноября. 25 октября.
В пятницу цены на билеты дешевле, чем в другие дни, имеются вечерние рейсы. Агрегатор «Авиасейлс» предлагает лететь за 5 218 рублей на Smartavia, за 5 826 — на «Победе». Путешествия с другими перевозчиками превышает планку в 7 тысяч рублей.
Ещё дешевле вечерний рейс от Smartavia можно взять через агрегатор Ozon, цена вопроса — 4 011 рублей. На сайтах авиакомпаний цены не сильно дешевле, чем у «Авиасейлс»: билет на самолёт «Победы» стоит 5 399, на Smartavia — 5 440.
26 октября
В первые выходные осенних каникул цены на перелёт до Санкт-Петербурга начинают расти. Улететь на Smartavia можно за 6 513 рублей, на «Победе» — за 6 647. У других авиакомпаний, по данным «Авиасейлс», стоимость билета начинается от 8 тысяч рублей.
Ozon предлагает летать на Smartavia за 5 247 рублей, немногим дороже обходится вояж у «Победы» — 5 354 рублей. На сайте авиакомпаний билеты дороже: за отлёт из Калининграда Smartavia просит 6 240 рублей, «Победа» — за 6 199 рублей.
27 октября
Цены на авиаперевозки продолжают дорожать. По данным «Авиасейлс», перелёт с «Победой» обойдётся в 8 491 рубль. Другие компания хотят за путешествие больше 10 тысяч рублей.
Агрегатор Ozon предлагает билеты дешевле: рейс «Победы» стоит 7 118 рублей, «Smartavia» — 8 970 рублей, «Уральских авиалиний» — 9 114 рублей.
Авиаперевозчики на своих сайтах цены уже подняли: у «Победы» билет стоит 7 999 рублей, Smartavia продаёт место за 10 040 рублей, «Уральские авиалинии» примут путешественников за 10 514 рублей.
28 октября
С понедельника стоимость билетов существенно падает. «Авиасейлс» предлагает перелёт на борту Smartavia за 5 728 рублей, «Победы» — за 6 646 рубль, Nordwind Airlines — за 7 357 рублей.
Через Ozon путешествие в Питер нескольким выгоднее: билет на Smartavia стоит 4 487 рублей, «Победу» — 5 354 рубля, Nordwind Airlines — 5 899 рублей.
Авиакомпании за ту же услугу просят больше: место в самолёте Smartavia обойдётся в 5 440 рублей, улететь с «Победой» стоит 6 199 рублей, путешествие через Nordwind Airlines" предлагается за 7 114 рублей.
29 октября
Во вторник тоже можно найти билеты по приемлемым ценам. По данным «Авиасейлс», перелёт с «Smartavia» обойдётся в 5 218 рублей, с «Победой» — 5 826 рублей, с «Nordwind Airlines» — 7 357.
У агрегатора «Озон» цены всё ещё существенно ниже: билет на «Smartavia» обойдётся в 3 983 рублей, с «Победой» — 4 570 рубль, с «Nordwind Airlines» — 5 714.
Сами авиаперевозчики на своих сайтах предлагают перелёт до Санкт-Петербурга уже дороже, чем «Озон»: «Smartavia» за 4 940 рублей, с «Победой» — 5 399 рубль, с «Nordwind Airlines» — 7 114.
30 октября
В Санкт-Петербург можно будет улететь за 5 728 рублей на Smartavia, за 6 631 рубль на «Победе», если покупать билет с помощью агрегатора «Авиасейлс».
Ozon продолжает радовать билетами по сниженной цене. Перелёт через фирму Smartavia обойдётся в 4 458 рублей, у «Победы» — 5 354 рубля.
На сайтах перевозчиков цены меняются: билет Smartavia продаётся за 5 440 рублей, «Победы» — за 6 199 рублей.
А если каникулы нужно прервать? Вернутся в Калининград будет можно за 5 728 рублей на Smartavia, за 6 518 — на «Уральских авиалиниях», за 6 646 рубля — на «Победе». Об этом говорят данные «Авиасейлс».
Ozon предлагает немного сэкономить: перелёт на Smartavia обойдётся в 4 487 рублей, на «Уральских авиалиниях» — в 5 004 рубля, на «Победе» — в 5 354 рубля.
На сайтах перевозчиков рейсы из Санкт-Петербурга оцениваются выше: 6 119 рублей — тариф «Победы», 5 440 рублей — полёт через Smartavia, 6 404 рубля — возвращение с «Уральскими авиалиниями».
31 октября
К концу каникулярной недели билеты до Санкт-Петербурга начали дорожать: 7 351 рубль стоит полёт на Smartavia, 7 431 рубль на «Победе». У остальных перевозчиков, по данным «Авиасейлс», билеты дороже 8 тысяч рублей.
На агрегаторе Ozon цены тоже выросли: 6 007 рублей стоит полёт на Smartavia, 6 138 — на «Победе».
На сайтах авиаперевозчики предлагают добраться за 6 999 на «Победе», за 7 040 рублей — Smartavia.
В четверг вылететь из Санкт-Петербурга можно будет за 6 512 рублей на Smartavia, за 7 432 рубля на «Победе» и за 7 458 рублей на Nordwind Airlines, по данным «Авиасейлс».
Покупая билет на Ozon можно улететь за 5 247 рублей на Smartavia, за 6 138 рублей на «Победе» и за 5 999 рублей на Nordwind Airlines.
Покупая билет на сайте авикомпаний, сильно сэкономить: на Smartavia перелёт стоит 6 240 рублей, на «Победе» — 6 999 рублей и на Nordwind Airlines — 7 214 рублей.
1 ноября
В пятницу улететь в Северную столицу можно будет за 7 336 на Smartavia, за 8 363 рубля на «Уральских авиалиниях» и за 8 431 рубль на «Победе», по данным «Авиасейлс».
Существенно дешевле стоят билеты, купленные через агрегатор Ozon: 6 007 рубля стоит перелёт на Smartavia, 6 794 на «Уральских авиалиниях» и 7 118 рублей на «Победе».
Сами перевозчики на своих сайтах предлагают билеты уже по другим ценам: у «Победы» перелёт стоит 7 999 рублей, у Smartavia 7 040 рублей, а у «Уральских авиалиний» — 8 194.
Вернутся в Калининград можно будет за 5 540 рублей на «Уральских авиалиниях», за 5 728 на Smartavia.
Покупая билеты через агрегатор Ozon, можно будет ещё немного сэкономить: перелёт на «Уральских авиалиниях» обойдётся в 4 113 рублей, на Smartavia — 4 487 рублей.
На своих сайтах перевозчики предлагают билеты на рейс из Санкт-Петербурга за 5 484 на «Уральских авиалиниях», за 5 440 на Smartavia.
2 ноября
По данным «Авиасейлс», в субботу билет до Калининграда можно будет купить за 6 512 рублей на Smartavia, за 6 518 на «Уральские авиалинии». Перелёт с другими перевозчиками обойдётся уже дороже 7 тысяч рублей.
На агрегаторе Ozon билеты дешевле: перелёт на Smartavia обойдётся в 5 247 рубля, на «Уральских авиалиниях» и за 5 004 рубля.
На своих сайтах перевозчики предлагают билеты на рейс из Санкт-Петербурга за 6 240 рублей на Smartavia и за 6 404 рубля на «Уральских авиалиниях».
3 ноября
Перелёт из Санкт-Петербурга в Калининград на Smartavia стоит 5 728 рублей, на Nordwind Airlines — 5 846 рублей, на «Победе» — 6 632 рубля. По данным «Авиасейлс», у других перевозчиков цены выше 7 тысяч рублей.
Билеты на Ozon ещё дешевле: перелёт на «Smartavia» обойдётся в 4 487, на Nordwind Airlines и за 4 509, на «Победе» — 5 354 рубля.
На сайтах авиакомпаний вернуться домой уже дороже: перелёт с «Победой» стоит 6 112 рублей, с Smartavia — 5 440 рублей и с Nordwind Airlines — 5 724 рубля.
4 ноября
Перелёт из Санкт-Петербурга в Калининград на Smartavia стоит 5 729 рублей, на «Победе» — 6 612 рублей. По данным «Авиасейлс», у других перевозчиков билет на самолёт стоит дороже 8 тысяч рублей.
Покупая билеты через агрегатор Ozon, вернуться домой можно будет дешевле: перелёт на Smartavia обойдётся в 4 487 рублей, на «Победе» — 5 354 рубля.
На сайтах авиакомпаний билеты уже дороже: перелёт с «Победой» стоит 6 112 рублей, с Smartavia — 5 440 рублей.
«Клопс» выяснил, во сколько обойдётся слетать в Москву без багажа с 26 октября по 4 ноября.