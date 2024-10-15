Совмин Беларуси скорректировал сроки вручения повесток на военные сборы

В Беларуси скорректировали порядок прохождения военных и специальных сборов и порядок оформления постоянного проживания за пределами страны, пишет БелТА.
Соответствующее постановление от 12 октября 2024 года № 753 было принято правительством. Оно опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Сообщается, что повестки военнообязанным должны вручаться не позднее чем за 7 дней до начала сборов. Прежний срок — 10 дней.
Кроме того, информируют об изменениях о порядке оформления постоянного проживания за пределами республики гражданам Беларуси.
Информируют, что повышен возрастной порог, когда молодым людям, желающим постоянно проживать за границей, необходимо получить согласие военного комиссариата.
Так, ранее в запрос включались граждане, которым исполняется 16 лет в календарном году предполагаемой даты вынесения решения загранучреждения об оформлении постоянного проживания за пределами страны. Сейчас — те, кто достиг 17 лет.
Ранее мы писали, что синоптики сказали о солнечной неделе в Беларуси с 16 октября: «Установится сухая и солнечная погода».
Еще сообщили, что ограничения по размеру пенсий для работающих пенсионеров будут сняты в Беларуси.
Кроме того рассказали, что милиция назвала штраф за срубленную ветку или собранные плоды с дерева соседа.