Жителям Ростовской области объяснили, как можно попасть в санаторий бесплатно

Россияне с широким спектром заболеваний могут получить путевку в санаторий бесплатно. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.
Речь идет о нарушениях сна, мигрени, неврозах, конъюнктивите гастрите, а также варикозном расширении вен.
Парламентарий рассказал, что путёвки предоставляются по более распространенным медицинским показаниям в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации.
Чтобы получить направление в санаторий, нужно записаться на прием к терапевту и пройти медкомиссию.
Кроме того, путевки могут получить беременные женщины. Однако на эту категорию граждан закон распространяется не во всех регионах. Регулярное санаторное лечение доступно льготникам.
Также в частных клиниках и других медучреждениях могут действовать скидки для некоторых граждан, например, для многодетных семей и родственников участников боевых действий.