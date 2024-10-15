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Жителям Ростовской области объяснили, как можно попасть в санаторий бесплатно

Ростовчане смогут посетить санаторий бесплатно при наличии широкого спектра заболеваний.

Источник: Комсомольская правда

Россияне с широким спектром заболеваний могут получить путевку в санаторий бесплатно. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

Речь идет о нарушениях сна, мигрени, неврозах, конъюнктивите гастрите, а также варикозном расширении вен.

Парламентарий рассказал, что путёвки предоставляются по более распространенным медицинским показаниям в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации.

Чтобы получить направление в санаторий, нужно записаться на прием к терапевту и пройти медкомиссию.

Кроме того, путевки могут получить беременные женщины. Однако на эту категорию граждан закон распространяется не во всех регионах. Регулярное санаторное лечение доступно льготникам.

Также в частных клиниках и других медучреждениях могут действовать скидки для некоторых граждан, например, для многодетных семей и родственников участников боевых действий.