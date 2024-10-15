Ростовчанам назвали способы, как взбодрить ребенка перед школой

Медик рассказала, как взбодрить ребенка перед школой. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на медика Светлану Глобу.
Врач-педиатр отметила, что одним из хороших способов является зарядка. После небольшой физической нагрузки необходим вкусный и полезный завтрак. Например, кашу можно дополнить улыбкой из ягод, а отварное яйцо или бутерброд из цельнозернового хлеба с маслом — глазами и носом. Утром можно также приоткрыть форточку в комнате ребенка.
— Можно практиковать альтернативную версию холодного душа, а именно попеременное умывание горячей и холодной водой, — добавила эксперт.