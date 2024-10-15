В КБР археологи обнаружили аланский пояс VI века

НАЛЬЧИК, 15 октября. /ТАСС/. Аланский поясной набор VI века обнаружили археологи во время очередных раскопок в могильнике Заюково-3 на территории Кабардино-Балкарии (КБР). Находка найдена во время последней совместной экспедиции специалистов Государственного исторического музея (ГИМ) и научных сотрудников РАН, сообщается в телеграм-канале ГИМ.
«Погребение было обнаружено на самом дне раскопа. Оно принадлежало мужчине, лежащему вытянуто на спине непосредственно на скале. У плеча погребенного был размещен пояс», — говорится в сообщении.
Археологи отмечают, что часть пояса «вросла» в каменную породу и было принято решение залить фрагменты клеящим составом и отправить реставраторам. Здесь главной задачей было сохранить изначальный порядок расположения бляшек пояса. Благодаря кропотливому труду реставраторов удалось реконструировать древний аланский поясной набор. А полная реставрация будет произведена уже в стенах Государственного исторического музея.
Экспедиция проходила на могильнике Заюково-3 в Кабардино-Балкарии. В ней принимали участие специалисты ГИМ и научные сотрудники РАН под руководством научного сотрудника отдела археологических памятников Государственного исторического музея Анны Кадиевой.
Объединенная Северо-Кавказская археологическая экспедиция работает в КБР с 2014 г. Специалисты Государственного исторического музея, исторического факультета Кабардино-Балкарского государственного университета, Института археологии Российской академии наук и КБНЦ РАН проводят раскопки в Баксанском районе. Они исследуют комплекс археологических памятников Заюково-Гунделен, известный среди местных жителей как «кладбище нартов», который расположен над рекой Гунделен. Обнаружены три объекта: грунтовый могильник Заюково 3 (VIII века до н. э. — VIII века н. э.), поселение Гунделен-2 аланского времени и скальный могильник Гунделен-2 (VIII-XI века), а также некрополь Заюково-3 (с VIII века до н. э. до VIII века н. э.). Погребение охватывает кобанскую, сарматскую и аланскую эпохи. В настоящее время здесь исследовано более 300 погребений.