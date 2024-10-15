В КБР археологи обнаружили аланский пояс VI века

Объединенная Северо-Кавказская археологическая экспедиция работает в КБР с 2014 г. Специалисты Государственного исторического музея, исторического факультета Кабардино-Балкарского государственного университета, Института археологии Российской академии наук и КБНЦ РАН проводят раскопки в Баксанском районе. Они исследуют комплекс археологических памятников Заюково-Гунделен, известный среди местных жителей как «кладбище нартов», который расположен над рекой Гунделен. Обнаружены три объекта: грунтовый могильник Заюково 3 (VIII века до н. э. — VIII века н. э.), поселение Гунделен-2 аланского времени и скальный могильник Гунделен-2 (VIII-XI века), а также некрополь Заюково-3 (с VIII века до н. э. до VIII века н. э.). Погребение охватывает кобанскую, сарматскую и аланскую эпохи. В настоящее время здесь исследовано более 300 погребений.