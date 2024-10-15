Олбани
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области может появиться Красная книга почв региона

На Дону планируют создать Красную книгу почв региона.

Источник: Комсомольская правда

Красная книга почв региона могут создать в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе донского парламента.

Вопрос создания Красной книги почв возник во время обсуждений депутатами проекта поправок к региональному закону «Об охране окружающей среды». Для этого нужно внести изменения, которые наделят соответствующими полномочиями власти Ростовской области.

За последний век на Дону была утрачена половина основного плодородного слоя почвы — гумуса. К такому результату привела распашка почвы и деградация земель. Из-за этого в последние годы стали появляться пыльные бури в Ростовской области.

С помощью Красной книги парламентарии хотят предотвратить дальнейшую деградацию почв.