Организаторы сообщили о переносе концерта рэпера Tekashi 6ix9ine в Москве

«Да, у нас перенос. Ждем утверждения новой даты», — подтвердили организаторы концерта.
Причины переноса не назвали. Ранее музыкант приезжал в Россию в 2018 и 2022 годах.
24 сентября «Известия» сообщали, что Tekashi 6ix9ine прописал в райдере пять бутылок текилы Don Julio 1942, шампанское Moët и Moët Rosé и мармелад Haribo. Еще одно из ключевых технических требований музыканта — он не должен быть замечен зрителями за кулисами.
Широкая известность пришла к Tekashi 6ix9ine в 2017 году, когда он выпустил свой дебютный трек Gummo. При этом 28-летний рэпер считается одним из самых скандальных молодых исполнителей. Несколько лет назад он стал фигурантом федерального уголовного дела, за которое ему изначально грозило около 50 лет тюрьмы. Еще одно громкое дело было связано с педофилией. В 2015 году 6ix9ine опубликовал записи секса с 13-летней девочкой в Гарлеме, которую перед этим накачали алкоголем и наркотиками. Музыканта арестовали, но срок он так и не получил — смог отделаться условным заключением.