Организаторы сообщили о переносе концерта рэпера Tekashi 6ix9ine в Москве

Широкая известность пришла к Tekashi 6ix9ine в 2017 году, когда он выпустил свой дебютный трек Gummo. При этом 28-летний рэпер считается одним из самых скандальных молодых исполнителей. Несколько лет назад он стал фигурантом федерального уголовного дела, за которое ему изначально грозило около 50 лет тюрьмы. Еще одно громкое дело было связано с педофилией. В 2015 году 6ix9ine опубликовал записи секса с 13-летней девочкой в Гарлеме, которую перед этим накачали алкоголем и наркотиками. Музыканта арестовали, но срок он так и не получил — смог отделаться условным заключением.