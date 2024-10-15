Самой популярной номинацией премии «За верность науке» стала «Наука — детям»

«Премия “За верность науке” поощряет журналистов, блогеров, популяризаторов, которые в том числе помогают повысить престиж профессии ученого и привлечь в сферу новые кадры для технологического лидерства нашей страны. В этом году на премию подано более 1,8 тысячи заявок из 80 регионов России — почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом. Самой популярной стала номинация “Наука — детям”. Она состоялась впервые и приняла заявки от проектов для самых юных», — цитирует пресс-служба Чернышенко.