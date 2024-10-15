Самой популярной номинацией премии «За верность науке» стала «Наука — детям»

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Новая номинация под названием «Наука — детям» оказалась самой популярной среди номинаций 10-й всероссийской премии «За верность науке». Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по случаю публикации шорт-листа премии, сообщили в его пресс-службе.
«Премия “За верность науке” поощряет журналистов, блогеров, популяризаторов, которые в том числе помогают повысить престиж профессии ученого и привлечь в сферу новые кадры для технологического лидерства нашей страны. В этом году на премию подано более 1,8 тысячи заявок из 80 регионов России — почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом. Самой популярной стала номинация “Наука — детям”. Она состоялась впервые и приняла заявки от проектов для самых юных», — цитирует пресс-служба Чернышенко.
Шорт-лист премии опубликован на ее сайте. Премия 2024 года присуждается в девяти номинациях: «Автор цифрового контента», «Наука — детям», «Российская наука — миру», «Научная пресс-служба года», «Научный журналист года», «Признание», «Работа с опытом — защита исторической правды» и специальные призы имени Даниила Гранина и Христофора Леденцова. Приз Леденцова имеет четыре подноминации: за популяризацию атомной, космической и газовой отраслей и высокотехнологичных отечественных разработок.
«Такая широкая палитра интересов заявителей говорит о большом внимании к деятельности ученых и исследователей в совершенно разных отраслях и сферах. Благодаря вашей работе, дорогие участники, число интересующихся российской наукой растет, особенно среди подрастающего поколения, и это особенно ценно», — отметил в данной связи министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, чьи слова приводит пресс-служба.
Лауреаты премии получат денежное вознаграждение и специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов, экскурсию на один из высокотехнологичных объектов ПАО «Газпром», экскурсию на авиастроительное предприятие с предоставлением возможности испытать свои силы на пилотно-тренажерном комплексе MC-21.
Партнеры премии — Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ имени М. В. Ломоносова. Более пяти лет подряд поддержку премии оказывает благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт». Учредителями специальных призов традиционно выступают госкорпорации «Роскосмос», «Ростех», «Росатом». С 2024 года новыми партнерами стали ПАО «Газпром» и ПАО «Банк ВТБ».