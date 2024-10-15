В администрации Ростова прокомментировали сообщения о давке в школе на Суворовском

В Ростове-на-Дону прокомментировали сообщения о давке в школе на Суворовском. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
В социальных сетях появилось видео, где большое количество учеников школы № 75 не могут покинуть помещение учреждения. В коридоре школы образовалось столпотворение.
— Поручил своему заместителю по социальным вопросам и начальнику Управления образования города 16 октября выехать на место и разобраться в ситуации, принять меры по предотвращению подобных случаев, и оперативно доложить о результатах, — прокомментировал Алексей Логвиненко.