Олбани
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В администрации Ростова прокомментировали сообщения о давке в школе на Суворовском

Власти Ростова-на-Дону прокомментировали ситуацию с давкой в школе № 75.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону прокомментировали сообщения о давке в школе на Суворовском. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

В социальных сетях появилось видео, где большое количество учеников школы № 75 не могут покинуть помещение учреждения. В коридоре школы образовалось столпотворение.

— Поручил своему заместителю по социальным вопросам и начальнику Управления образования города 16 октября выехать на место и разобраться в ситуации, принять меры по предотвращению подобных случаев, и оперативно доложить о результатах, — прокомментировал Алексей Логвиненко.