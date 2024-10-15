Генетики установили, что японцы имеют преимущественно корейские корни

«Результаты позволяют предположить, что между периодами Яёй и Кофун большинство иммигрантов на Японский архипелаг приходили в основном с Корейского полуострова. Корейское население, имеющее как восточноазиатское, так и северо-восточно-сибирское происхождение, непрерывно мигрировало на Японский архипелаг с периода Яёй до Кофунского периода. Эта миграция включала смешение с местным народом Дзёмон. Современные материковые японцы считаются потомками этого смешанного населения», — говорится в публикации.