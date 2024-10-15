Генетики установили, что японцы имеют преимущественно корейские корни

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Японские ученые путем популяционно-генетического исследования выяснили, что в формировании японского народа большую роль сыграли гены пришельцев с Корейского полуострова. Свои выводы авторы изложили в научном журнале Human Genetics.
«Результаты позволяют предположить, что между периодами Яёй и Кофун большинство иммигрантов на Японский архипелаг приходили в основном с Корейского полуострова. Корейское население, имеющее как восточноазиатское, так и северо-восточно-сибирское происхождение, непрерывно мигрировало на Японский архипелаг с периода Яёй до Кофунского периода. Эта миграция включала смешение с местным народом Дзёмон. Современные материковые японцы считаются потомками этого смешанного населения», — говорится в публикации.
Эпоха Яёи началась около 3 тыс. лет назад, эпоха Кофун — приблизительно III — VI века нашей эры. Исторический период, предшествующий эпохе Яёи, именуется эпохой Дзёмон — так же называют и древний коренной народ, который впоследствии смешался с пришельцами из материковой Азии. Авторы исследования секвенировали весь ядерный геном из останков древнего человека эпохи Яёи, обнаруженных археологами на участке Дойгахама в префектуре Ямагути.
«Всесторонний популяционно-генетический анализ “человека Дойгахама Яёи”, а также древних и современных популяций в Восточной Азии и Северо-Восточной Евразии показал, что человек Дойгахама Яёи, подобно людям эпохи Кофун и современным материковым японцам, имел трех различных генетических предков: родственного Дзёмону и связанных с Восточной Азией и Северо-Восточной Сибирью. Среди неяпонских популяций, именно корейское население, имеющее как восточноазиатское, так и северо-восточно-сибирское происхождение, продемонстрировало наивысшую степень генетического сходства с человеком Дойгахама Яёи», — пишут японские авторы.