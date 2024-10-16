Что можно и нельзя делать на Дениса Позимнего 16 октября на осенние лихорадки

Православная церковь 16 октября вспоминает святого Дионисия Ареопагита Афинского. В народе празднуют день Дионисия, или день Дениса Позимнего. Название появилось по причине того, что в указанный день выпадал первый снег. Однако есть еще одно название — осенние лихорадки. Оно связано с тем, что темные силы насылают на людей сглазы.
Не рекомендуется на долгое время открывать окна, чтобы не проникла осенняя лихорадка. Не стоит провоцировать конфликты, ругаться. Запрещено любоваться на себя в зеркало. Кроме того, нельзя поднимать с земли деньги. Предки верили, что вместе с ними можно забрать себе неприятности.
По традиции, в указанный день старались избавиться от всего плохого, а также от дурных мыслей. Кроме того, 16 октября старались сделать как можно больше добрых день, оказать помощь нуждающимся. Считалось, что все сделанное вернется в двойном размере.
Согласно приметам, 16 октября ждали настоящего первого мороза. В том случае, если Луна потемнела, то это указывает на дождь. Если же в указанную дату теплая погода, то раньше 2 ноября не ждали мороз.
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