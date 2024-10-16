Что можно и нельзя делать на Дениса Позимнего 16 октября на осенние лихорадки

Православная церковь 16 октября вспоминает святого Дионисия Ареопагита Афинского. В народе празднуют день Дионисия, или день Дениса Позимнего. Название появилось по причине того, что в указанный день выпадал первый снег. Однако есть еще одно название — осенние лихорадки. Оно связано с тем, что темные силы насылают на людей сглазы.