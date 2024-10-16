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Что можно и нельзя делать на Дениса Позимнего 16 октября на осенние лихорадки

Собрали приметы и запреты на 16 октября, когда отмечают день Дениса Позимнего.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 16 октября вспоминает святого Дионисия Ареопагита Афинского. В народе празднуют день Дионисия, или день Дениса Позимнего. Название появилось по причине того, что в указанный день выпадал первый снег. Однако есть еще одно название — осенние лихорадки. Оно связано с тем, что темные силы насылают на людей сглазы.

Что нельзя делать 16 октября

Не рекомендуется на долгое время открывать окна, чтобы не проникла осенняя лихорадка. Не стоит провоцировать конфликты, ругаться. Запрещено любоваться на себя в зеркало. Кроме того, нельзя поднимать с земли деньги. Предки верили, что вместе с ними можно забрать себе неприятности.

Что можно делать 16 октября

По традиции, в указанный день старались избавиться от всего плохого, а также от дурных мыслей. Кроме того, 16 октября старались сделать как можно больше добрых день, оказать помощь нуждающимся. Считалось, что все сделанное вернется в двойном размере.

Согласно приметам, 16 октября ждали настоящего первого мороза. В том случае, если Луна потемнела, то это указывает на дождь. Если же в указанную дату теплая погода, то раньше 2 ноября не ждали мороз.

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Тем временем ГАИ Минска опубликовала видео жесткой аварии с пешеходом на Володарского.

А еще мы писали, что синоптики сказали о солнечной неделе в Беларуси с 16 октября: «Установится сухая и солнечная погода».