Слесарь, электрик, кондитер. Десять вариантов подработки из Банка вакансий назвали белорусам в октябре 2024

Узнали об интересных вакансиях для подработки в Беларуси в октябре 2024 года. Рассматривать, как и месяцем ранее, будет только лишь те предложения из Общереспубликанского банка вакансий, которые отвечают одному единственному ограничению: в наш условный топ интересных вакансий попадают только те предложения подработки, где занятость не менее 0,25 ставки, больше — можно, меньше — нет.
Занятость — четверть ставки, общее среднее образование, зарплата от 148 до 150 рублей. Это вакансия от Полоцкой районной централизованной библиотечной системы, требуется там дворник, само рабочее место — в детской библиотеке Полоцка.
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования — такая вакансия появилась не так давно у одного из специализированных предприятий в Бресте. Ищут человека с профтехобразованием на подработку в 0,3 ставки. Из приятных бонусов — нуждающимся готовы предоставить комнату в общежитии. Зарплата — 135 BYN.
«Белгосстрах» для работы в своем филиале в городе Гомеле ищет оператора котельной. «0,5 ставки на период отопительного сезона», — информирует работодатель, добавляя, что работа предполагает двухсменный график. Что касается зарплаты, то она обозначена в размере 133 рублей 24 копеек.
До 132 рублей 56 копеек готовы платить по вакансии электрика в садовом товариществе «Свитанак-Перхурово», расположенном в Дзержинском районе Минской области. Специалист нужен с высшим образованием, занятость — 0,25, но в условиях режима гибкого рабочего времени. Зарплата повторимся, до 132 рублей 56 копеек.
Руководителя физвоспитания ждут для работы с детьми в Меженском детском саду-средней школе. Находится учреждение образования в агрогородке Межа Городокского района Витебской области. Специалист нужен с высшим образованием, занятость — в одну смену, занятость 0,25 ставки. Заработок — 111 рублей 88 копеек.
Физкультурно-оздоровительный центр «Костюковка-спорт», находящийся в Гомеле, открыл вакансию аппаратчика химводоочистки. Рассматриваются кандидатуры с профтехобразованием, занятость — нетривиальная: 0,34 ставки, зарплата — до 110 рублей ежемесячно.
Кожан-Городокский детский сад, находится он в Лунинецком районе Брестской области, ищет рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Зарплата от 100 до 200 рублей, занятость 0,25 ставки, работодателя устроит работник с общим средним образованием.
Занятость — 0,25 ставки, заработная плата от 82 до 158 белорусских рублей, рассматриваются специалисты с профильным профессионально-техническим образованием. Речь идет о вакансии кондитера в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, находящейся в Горках Могилевской области. Подработка постоянного характера, график — односменный.
Детский сад № 1 городского поселка Вороново ищет кладовщика, занятость — четверть ставки. Работодатель хотел бы видеть ответственного работника с общим средним образованием, подработка — в одну смену. Зарплата — 71 рубль 25 копеек.
РУП «Могилевэнерго» в Общереспубликанском банке вакансий не так давно обновило свое объявление о поиске электромонтера оперативно-выездной бригады. Занятость — 0,3 ставки, трудиться предлагается в городе Климовичи Могилевского области. От претендентов — соответствующее профессионально-техническое образование. Зарплата — 62 рубля 60 копеек.
Ранее мы писали о том, что белорусский певец Дмитрий Колдун шокировал признанием про отношения с женой Викторией (здесь про это).