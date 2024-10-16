Слесарь, электрик, кондитер. Десять вариантов подработки из Банка вакансий назвали белорусам в октябре 2024

Узнали об интересных вакансиях для подработки в Беларуси в октябре 2024 года. Рассматривать, как и месяцем ранее, будет только лишь те предложения из Общереспубликанского банка вакансий, которые отвечают одному единственному ограничению: в наш условный топ интересных вакансий попадают только те предложения подработки, где занятость не менее 0,25 ставки, больше — можно, меньше — нет.