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Звездные воины: как знаменитости агитируют за кандидатов в президенты США

На стороне Трампа — Илон Маск, за Камалу Харрис — Джордж Клуни и Тейлор Свифт.

Источник: Известия

Меньше, чем через месяц — 5 ноября — в США состоятся выборы нового президента. В гонке участвуют республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис. А вместе с ними — знаменитости, которые выступают за один из двух лагерей. Агитируя за первого реслер Халк Хоган рвал на себе рубашку на съезде партии в Висконсине, а Илон Маск прыгал на сцене в Пенсильвании. В поддержку второй — Тейлор Свифт и Билли Айлиш опубликовали заявления в соцсетях. О том, кто из потенциальных лидеров страны заработал больше звезд в предвыборной гонке и как влияние знаменитостей на поклонников отразится на исходе голосования — в материале «Известий».

Знаменитости на стороне Трампа

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп второй раз претендует на должность президента США. Официально он объявил об этом в июле в Милуоки (Висконсин). Там состоялся четырехдневный съезд республиканцев. Поддержать Трампа приехали телеведущий Такер Карлсон, его давний друг — гендиректор UFC Дэн Уайт, британский актер Рассел Брэнд. Был и известный рестлер Халк Хоган, который, дабы усилить эффект своей агитации на публику, яро порвал на себе голыми руками рубашку. В последний день на сцену вышел другой давний сторонник Трампа — рок-музыкант Кид Рок, который исполнил American Bad Ass.

Фото: TASS/ALLISON DINNERКид Рок на съезде Республиканской партии

Съезд республиканцев стал первым мероприятием Трампа после июльского покушения на него в Пенсильвании. В штат он вернулся вновь в начале октября, еще больше усилив лагерь сторонников. В предвыборной гонке он заручился поддержкой одного из самых влиятельных бизнесменов — Илона Маска. Владелец соцсети X буквально выпрыгнул на сцену на митинге в городе Батлер. Он заявил, что Трамп должен стать президентом, а также отметил, что нападение стало проверкой его характера, и вспомнил другого президента, который «не мог подняться на лестничный пролет».

А на мероприятии в Мичигане за Трампа агитировал актер Закари Ливай, известный по фильму «Шазам!».

Фото: REUTERS/Jasper Colt-USA TODAY NETWORKСлева направо: предприниматель Илон Маск и кандидат в президенты США Дональд Трамп

«Мы здесь для того, чтобы убедиться, что мы собираемся вернуть себе эту страну. Мы собираемся снова сделать ее великой. Мы собираемся снова сделать ее здоровой Я действительно верю, что из двух вариантов, которые у нас есть, а у нас есть только два, Дональд Трамп, президент Трамп — тот человек, который может привести нас туда», — приводит слова актера Variety.

12 октября звезда фильмов «Ловушка для родителей» и «Рейган» Деннис Куэйд выступил за Трампа на предвыборном митинге на ранчо Калхун в Калифорнии и назвал его любимым президентов XXI века.

Фото: REUTERS/Andrew KellyСлева направо: кандидат в президенты США Дональд Трамп и американский рэпер Канье Уэст

Американский рэпер Канье Уэст поддерживал Трампа в его предыдущий срок. Сейчас публично о своей позиции он не заявлял, однако был замечен возле митинга в Беверли-Хиллз (Калифорния), сообщает Billboard.

Знаменитости на стороне Харрис

На стороне кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, в свою очередь, сосредоточились тяжеловесы Голливуда, который Трампа не особо жалует. Активное участие в процессе принимает Джордж Клуни. Он и раньше поддерживал демократов — Барака Обаму в 2012 году, Хилари Клинтон в 2016-м, Байдена в 2020-м. Однако в июле этого года он выступил против последнего — в The New York Times была опубликована колонка актера, в которой он выразил обеспокоенность его поведением и состоянием.

Фото: Global Look Press/Rocco SpazianiАмериканский актёр Джордж Клуни

«Мы не победим в ноябре с этим президентом», — написал актер.

Спустя несколько недель Клуни поддержал кандидатуру Камалы Харрис, отметив, что Байден спас демократию, отказавшись от участия в гонке.

«Мы все так рады сделать всё возможное, чтобы поддержать вице-президента Харрис в ее историческом начинании», — сказано в заявлении, предоставленном CNN.

В Национальный день регистрации избирателей в начале октября к лагерю присоединились Билли Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннел, которые опубликовали видеообращение, отметив в нем, что выбор — очевиден.

Фото: REUTERS/JOEL CARRETTАмериканская певица Тейлор Свифт

Серьезный козырь в копилке Камалы Харрис — Тейлор Свифт. Влияние певицы колоссальное: Forbes назвал ее самой богатой женщиной-музыкантом в мире с состоянием в $1,6 млрд, Time — человеком года. И все это подкреплено преданностью, граничащей с поклонением, армии фанатов, которые готовы скупать все, к чему прикасается кумир, и устраивают целые землетрясения (в июле СМИ сообщали о том, что концерт Тейлор Свифт в Цюрихе вызвал сейсмическую активность). Свою позицию по поводу предстоящих выборов знаменитость огласила, опубликовав пост с в Соцсети, который собрал 11,3 млн лайков.

«Я голосую за Камалу Харрис, потому что она борется за права и дела, которые, как я считаю, требуют воина, способного их отстаивать. Я думаю, что она талантливый лидер с твердой рукой, и я верю, что мы можем добиться гораздо большего в этой стране, если нами будет руководить спокойствие, а не хаос», — сказано в сообщении.

Ниже Тейлор Свифт оставила подпись «бездетная кошатница», вероятно иронизируя над высказыванием республиканца Джеймса Вэнса трехлетней давности о том, что демократы продвигают антисемейную повестку под руководством бездетных кошатниц.

Фото: REUTERS/Alyssa PointerАмериканская телеведущая Опра Уинфри

Присоединилась к кампании Опра Уинфри, которая тоже не устояла перед возможностью предъявить оппонентам завирусившуюся фразу про хозяек домашних питомцев. Ветеран телевидения сделала это во время выступления на Национальном съезде Демократической партии в августе. Бейонсе, пишет The Hollywood Reporter, дала разрешение на использование песни Freedom во время первого официального визита Харрис в предвыборный штаб 22 июля, таким образом тоже обозначив свою позицию.

Несмотря на мобилизацию «звездных войск», в битве кандидатов за место в Овальном кабинете, решающим их участие все же не станет, считает доцент департамента политики и управления НИУ ВШЭ Михаил Миронюк. Он в беседе с «Известиями» отметил, что эта поддержка скорее убеждает избирателей в и так имеющемся выборе, а не формируют его.

— Начнем с того, что на предыдущих президентских выборах в США демократы прибегали к весьма активной помощи селебритиз и инфлюэнсеров. Совсем хрестоматийный пример — певица Тейлор Свифт (самый дорогой сейчас исполнитель), хотя почти весь Голливуд и медийные фигуры традиционных и новых СМИ топили за демократов. Да в общем-то и продолжают. Будет ли вау-эффект? Подозреваю, что в условиях растущей поляризации «свои будут поддерживать своих», и истеричные напоминания перед выборами сыграют скорее на мобилизацию части пассивных «своих» и небольшой части неопределившихся избирателей, — сказал эксперт.

Кто победит на выборах в США

Избирательная кампания постепенно переходит в финальную стадию. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Огромное значение в этой президентской гонке играет результат в колеблющихся штатах — Аризоне, Джорджии, Пенсильвании, Мичигане, Висконсине и Неваде.

Экс-президент США Дональд Трамп считался фаворитом, когда его оппонентом выступал действующий глава Белого дома Джо Байден. Итоги дебатов Трампа и Байдена (в ночь на 28 июня) поставили американского президента и демократов в затруднительное положение и вскоре, несмотря на первоначальные заверения остаться, он вышел из гонки. Триумф кандидата от республиканцев закрепило первое неудачное покушение на него 13 июля в городе Батлер (Пенсильвания), а затем удачное выступление на громком съезде партии в Милуоки с 15 по 18 июля. После официального назначения в августе вице-президента Камалы Харрис кандидатом от Демократической партии ее рейтинги начали стремительно расти. И все это при том то, что в процессе подбора замены Байдену, Харрис считалась крайне непопулярным и неудачным вариантом.

Уже в конце августа Харрис опережала Трампа на 2−6% в большинстве национальных опросов, включая The Economist, Ipsos, ABC News, The New York Times. А рейтинги бывшего президента упали и на популярных платформах предсказаний, а именно на Polymarket (децентрализованная платформа рынков предсказаний, которая позволяет пользователям делать ставки на исход мировых событий) и Election Betting Odds. Опрос Polymarket показал преимущество кандидата от Демпартии — 51% против 47%. Кроме того, Харрис тогда удалось выйти в лидеры как минимум в трех колеблющихся штатах — Пенсильвании, Висконсине и Мичигане.

Фото: TASS/AP/Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп

На дебатах 10 сентября, по мнению большинства экспертов и СМИ, победу одержала уже представитель демократов. После победных дебатов с Байденом Трамп не смог представить публике что-то новое и в недостаточной степени парировал аргументы и критику хорошо подготовленной Харрис. Однако стоит заметить, что вице-президент также не смогла внятно ответить на поставленные ей вопросы, особенно в области экономики. Популярным стало мнение о том, что Харрис просто была намного лучше Байдена, а Трамп недооценил оппонента.

15 сентября предотвратили уже второе покушение на Трампа, что снова укрепило его позиции. 1 октября прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США Джей Ди Вэнса и Тима Уолца, где победу, по итогам опросов, одержал уже республиканец, то есть Джей Ди Вэнс.

Фото: REUTERS/Giorgio VieraМесто покушения на кандидата в президенты от республиканской партии и бывшего президента США Дональда Трампа, 16 сентября 2024 года

Сейчас поддержка Камалы Харрис снижается на несколько процентных пунктов во всех опросах, а также на платформах предсказаний. Опрос The New York Times показывает, что отрыв кандидата от демократов сократился до 3% — 50% против 47%. Опрос ABC News демонстрирует схожую картину — 49% против 46% у Трампа. Платформа Polymarket транслирует и вовсе завидные цифры для республиканцев — 56.3% у экс-президента против 43.3% у вице-президента. Там также указано, что Трамп лидирует во всех ключевых штатах, кроме Невады. Платформа Election BettingOdds подтверждает серьезный перевес кандидата от Республиканской партии — 54.6% против 44.7%.

— Трамп сократил «опросное отставание», причем в исследованиях, которые делают те, кто не скрывает явные антитрампистские настроения. Многие опросы в том числе выясняют реальные намерения опрашиваемых вторично (имеются в виду опросы с заведомо искаженными выборками. — «Известия»). Они также могут и скрывать свои истинные электоральные предпочтения. Сейчас, скорее, не опросы, а биржи предсказаний дают ту картину, которая может быть ближе к реальности. И пока фаворитом выглядит не кандидат от демократов, которая последовательно выставляет себя не в лучшем свете, — считает доцент департамента политики и управления НИУ ВШЭ Михаил Миронюк.

Фото: REUTERS/Evelyn HocksteinКандидат в президенты США Камалы Харрис

По его мнению, до выборов может еще много чего произойти, включая очередное покушение на участников гонки. Не исключен и провал действующей администрации. По совокупности недовольство демократами не уменьшается (как никуда не уходит и недовольство внутри лагеря демократов и их сторонников), и это может привести их к поражению, считает эксперт.