Звездные воины: как знаменитости агитируют за кандидатов в президенты США

Уже в конце августа Харрис опережала Трампа на 2−6% в большинстве национальных опросов, включая The Economist, Ipsos, ABC News, The New York Times. А рейтинги бывшего президента упали и на популярных платформах предсказаний, а именно на Polymarket (децентрализованная платформа рынков предсказаний, которая позволяет пользователям делать ставки на исход мировых событий) и Election Betting Odds. Опрос Polymarket показал преимущество кандидата от Демпартии — 51% против 47%. Кроме того, Харрис тогда удалось выйти в лидеры как минимум в трех колеблющихся штатах — Пенсильвании, Висконсине и Мичигане.