Звездные воины: как знаменитости агитируют за кандидатов в президенты США

Меньше, чем через месяц — 5 ноября — в США состоятся выборы нового президента. В гонке участвуют республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис. А вместе с ними — знаменитости, которые выступают за один из двух лагерей. Агитируя за первого реслер Халк Хоган рвал на себе рубашку на съезде партии в Висконсине, а Илон Маск прыгал на сцене в Пенсильвании. В поддержку второй — Тейлор Свифт и Билли Айлиш опубликовали заявления в соцсетях. О том, кто из потенциальных лидеров страны заработал больше звезд в предвыборной гонке и как влияние знаменитостей на поклонников отразится на исходе голосования — в материале «Известий».
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп второй раз претендует на должность президента США. Официально он объявил об этом в июле в Милуоки (Висконсин). Там состоялся четырехдневный съезд республиканцев. Поддержать Трампа приехали телеведущий Такер Карлсон, его давний друг — гендиректор UFC Дэн Уайт, британский актер Рассел Брэнд. Был и известный рестлер Халк Хоган, который, дабы усилить эффект своей агитации на публику, яро порвал на себе голыми руками рубашку. В последний день на сцену вышел другой давний сторонник Трампа — рок-музыкант Кид Рок, который исполнил American Bad Ass.
Съезд республиканцев стал первым мероприятием Трампа после июльского покушения на него в Пенсильвании. В штат он вернулся вновь в начале октября, еще больше усилив лагерь сторонников. В предвыборной гонке он заручился поддержкой одного из самых влиятельных бизнесменов — Илона Маска. Владелец соцсети X буквально выпрыгнул на сцену на митинге в городе Батлер. Он заявил, что Трамп должен стать президентом, а также отметил, что нападение стало проверкой его характера, и вспомнил другого президента, который «не мог подняться на лестничный пролет».
А на мероприятии в Мичигане за Трампа агитировал актер Закари Ливай, известный по фильму «Шазам!».
«Мы здесь для того, чтобы убедиться, что мы собираемся вернуть себе эту страну. Мы собираемся снова сделать ее великой. Мы собираемся снова сделать ее здоровой Я действительно верю, что из двух вариантов, которые у нас есть, а у нас есть только два, Дональд Трамп, президент Трамп — тот человек, который может привести нас туда», — приводит слова актера Variety.
12 октября звезда фильмов «Ловушка для родителей» и «Рейган» Деннис Куэйд выступил за Трампа на предвыборном митинге на ранчо Калхун в Калифорнии и назвал его любимым президентов XXI века.
Американский рэпер Канье Уэст поддерживал Трампа в его предыдущий срок. Сейчас публично о своей позиции он не заявлял, однако был замечен возле митинга в Беверли-Хиллз (Калифорния), сообщает Billboard.
На стороне кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, в свою очередь, сосредоточились тяжеловесы Голливуда, который Трампа не особо жалует. Активное участие в процессе принимает Джордж Клуни. Он и раньше поддерживал демократов — Барака Обаму в 2012 году, Хилари Клинтон в 2016-м, Байдена в 2020-м. Однако в июле этого года он выступил против последнего — в The New York Times была опубликована колонка актера, в которой он выразил обеспокоенность его поведением и состоянием.
«Мы не победим в ноябре с этим президентом», — написал актер.
Спустя несколько недель Клуни поддержал кандидатуру Камалы Харрис, отметив, что Байден спас демократию, отказавшись от участия в гонке.
«Мы все так рады сделать всё возможное, чтобы поддержать вице-президента Харрис в ее историческом начинании», — сказано в заявлении, предоставленном CNN.
В Национальный день регистрации избирателей в начале октября к лагерю присоединились Билли Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннел, которые опубликовали видеообращение, отметив в нем, что выбор — очевиден.
Серьезный козырь в копилке Камалы Харрис — Тейлор Свифт. Влияние певицы колоссальное: Forbes назвал ее самой богатой женщиной-музыкантом в мире с состоянием в $1,6 млрд, Time — человеком года. И все это подкреплено преданностью, граничащей с поклонением, армии фанатов, которые готовы скупать все, к чему прикасается кумир, и устраивают целые землетрясения (в июле СМИ сообщали о том, что концерт Тейлор Свифт в Цюрихе вызвал сейсмическую активность). Свою позицию по поводу предстоящих выборов знаменитость огласила, опубликовав пост с в Соцсети, который собрал 11,3 млн лайков.
«Я голосую за Камалу Харрис, потому что она борется за права и дела, которые, как я считаю, требуют воина, способного их отстаивать. Я думаю, что она талантливый лидер с твердой рукой, и я верю, что мы можем добиться гораздо большего в этой стране, если нами будет руководить спокойствие, а не хаос», — сказано в сообщении.
Ниже Тейлор Свифт оставила подпись «бездетная кошатница», вероятно иронизируя над высказыванием республиканца Джеймса Вэнса трехлетней давности о том, что демократы продвигают антисемейную повестку под руководством бездетных кошатниц.
Присоединилась к кампании Опра Уинфри, которая тоже не устояла перед возможностью предъявить оппонентам завирусившуюся фразу про хозяек домашних питомцев. Ветеран телевидения сделала это во время выступления на Национальном съезде Демократической партии в августе. Бейонсе, пишет The Hollywood Reporter, дала разрешение на использование песни Freedom во время первого официального визита Харрис в предвыборный штаб 22 июля, таким образом тоже обозначив свою позицию.
Несмотря на мобилизацию «звездных войск», в битве кандидатов за место в Овальном кабинете, решающим их участие все же не станет, считает доцент департамента политики и управления НИУ ВШЭ Михаил Миронюк. Он в беседе с «Известиями» отметил, что эта поддержка скорее убеждает избирателей в и так имеющемся выборе, а не формируют его.
— Начнем с того, что на предыдущих президентских выборах в США демократы прибегали к весьма активной помощи селебритиз и инфлюэнсеров. Совсем хрестоматийный пример — певица Тейлор Свифт (самый дорогой сейчас исполнитель), хотя почти весь Голливуд и медийные фигуры традиционных и новых СМИ топили за демократов. Да в общем-то и продолжают. Будет ли вау-эффект? Подозреваю, что в условиях растущей поляризации «свои будут поддерживать своих», и истеричные напоминания перед выборами сыграют скорее на мобилизацию части пассивных «своих» и небольшой части неопределившихся избирателей, — сказал эксперт.
Избирательная кампания постепенно переходит в финальную стадию. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Огромное значение в этой президентской гонке играет результат в колеблющихся штатах — Аризоне, Джорджии, Пенсильвании, Мичигане, Висконсине и Неваде.
Экс-президент США Дональд Трамп считался фаворитом, когда его оппонентом выступал действующий глава Белого дома Джо Байден. Итоги дебатов Трампа и Байдена (в ночь на 28 июня) поставили американского президента и демократов в затруднительное положение и вскоре, несмотря на первоначальные заверения остаться, он вышел из гонки. Триумф кандидата от республиканцев закрепило первое неудачное покушение на него 13 июля в городе Батлер (Пенсильвания), а затем удачное выступление на громком съезде партии в Милуоки с 15 по 18 июля. После официального назначения в августе вице-президента Камалы Харрис кандидатом от Демократической партии ее рейтинги начали стремительно расти. И все это при том то, что в процессе подбора замены Байдену, Харрис считалась крайне непопулярным и неудачным вариантом.
Уже в конце августа Харрис опережала Трампа на 2−6% в большинстве национальных опросов, включая The Economist, Ipsos, ABC News, The New York Times. А рейтинги бывшего президента упали и на популярных платформах предсказаний, а именно на Polymarket (децентрализованная платформа рынков предсказаний, которая позволяет пользователям делать ставки на исход мировых событий) и Election Betting Odds. Опрос Polymarket показал преимущество кандидата от Демпартии — 51% против 47%. Кроме того, Харрис тогда удалось выйти в лидеры как минимум в трех колеблющихся штатах — Пенсильвании, Висконсине и Мичигане.
На дебатах 10 сентября, по мнению большинства экспертов и СМИ, победу одержала уже представитель демократов. После победных дебатов с Байденом Трамп не смог представить публике что-то новое и в недостаточной степени парировал аргументы и критику хорошо подготовленной Харрис. Однако стоит заметить, что вице-президент также не смогла внятно ответить на поставленные ей вопросы, особенно в области экономики. Популярным стало мнение о том, что Харрис просто была намного лучше Байдена, а Трамп недооценил оппонента.
15 сентября предотвратили уже второе покушение на Трампа, что снова укрепило его позиции. 1 октября прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США Джей Ди Вэнса и Тима Уолца, где победу, по итогам опросов, одержал уже республиканец, то есть Джей Ди Вэнс.
Сейчас поддержка Камалы Харрис снижается на несколько процентных пунктов во всех опросах, а также на платформах предсказаний. Опрос The New York Times показывает, что отрыв кандидата от демократов сократился до 3% — 50% против 47%. Опрос ABC News демонстрирует схожую картину — 49% против 46% у Трампа. Платформа Polymarket транслирует и вовсе завидные цифры для республиканцев — 56.3% у экс-президента против 43.3% у вице-президента. Там также указано, что Трамп лидирует во всех ключевых штатах, кроме Невады. Платформа Election BettingOdds подтверждает серьезный перевес кандидата от Республиканской партии — 54.6% против 44.7%.
— Трамп сократил «опросное отставание», причем в исследованиях, которые делают те, кто не скрывает явные антитрампистские настроения. Многие опросы в том числе выясняют реальные намерения опрашиваемых вторично (имеются в виду опросы с заведомо искаженными выборками. — «Известия»). Они также могут и скрывать свои истинные электоральные предпочтения. Сейчас, скорее, не опросы, а биржи предсказаний дают ту картину, которая может быть ближе к реальности. И пока фаворитом выглядит не кандидат от демократов, которая последовательно выставляет себя не в лучшем свете, — считает доцент департамента политики и управления НИУ ВШЭ Михаил Миронюк.
По его мнению, до выборов может еще много чего произойти, включая очередное покушение на участников гонки. Не исключен и провал действующей администрации. По совокупности недовольство демократами не уменьшается (как никуда не уходит и недовольство внутри лагеря демократов и их сторонников), и это может привести их к поражению, считает эксперт.