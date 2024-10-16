Звездные воины: как знаменитости агитируют за кандидатов в президенты США

Меньше, чем через месяц — 5 ноября — в США состоятся выборы нового президента. В гонке участвуют республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис. А вместе с ними — знаменитости, которые выступают за один из двух лагерей. Агитируя за первого реслер Халк Хоган рвал на себе рубашку на съезде партии в Висконсине, а Илон Маск прыгал на сцене в Пенсильвании. В поддержку второй — Тейлор Свифт и Билли Айлиш опубликовали заявления в соцсетях. О том, кто из потенциальных лидеров страны заработал больше звезд в предвыборной гонке и как влияние знаменитостей на поклонников отразится на исходе голосования — в материале «Известий».