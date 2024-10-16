Бить или не бить: как Антон Шагин сыграл Гамлета

Второй раз Антон Шагин сыграл Гамлета. Первый был в дипломном спектакле Школы-студии МХАТ. В новой версии шекспировской трагедии режиссер Антон Яковлев работает в форме фантастического реализма, и Шагин говорит, что готов играть это хоть трижды в день. «Известия» побывали на премьере и оценили потенциальный хит «Ленкома».
Действие пьесы Шекспира разворачивается в Дании. У Яковлева географическая составляющая не важна. Такая история могла произойти и в Мозамбике, и в Албании. Эта притча — с любовью, ненавистью, властью, завистью и грехопадением.
Как говорит директор Марк Варшавер, театр этой постановкой открыл новую страницу своей биографии. То, что спектакль получился, ясно по первым 15 минутам.
Поднимающийся занавес в виде гигантской маркизы открывает перед зрителями траурную процессию. Все герои шекспировской трагедии в ряд сидят на похоронной церемонии. Прощаются с королем. Гроб, украшенный цветами лилии, не успел опуститься в могилу, а вдова Гертруда и брат умершего Клавдий объявляют о своей грядущей свадьбе. Забавно, что в бешенстве только Гамлет. Он строит план мести и ведет расследование. Гибель отца ему не кажется случайной.
Гамлет выстраивает частокол из мечей. Опутывает их красными шнурами. Плетет свою паутину. В нее должны попасть виновные в смерти отца. Под эти красные линии может попасть и запутаться там случайная жертва.
Будто не замечает коварства Гамлета влюбленная в него Офелия. Друзья принца Розенкранц и Гильденстерн рядом с бьющимся в горячке принцем сами выглядят сумасшедшим. В версии Антона Яковлева два товарища принца выглядят как Бобчинский и Добчинский.
Но главный «ответственный за юмор» в спектакле, как ни странно, Полоний, он же Иван Агапов, народный артист. Он меняет костюмы, но при любых нарядах держит лицо. И выглядит настолько серьезно на фоне гротескных ситуаций, что это рождает комический эффект.
Гамлет в исполнении Антона Шагина рвет жилы, донося трагедию своего героя и отчаяние от коварства своих близких. Пожалуй, такого принца датского еще не было на московской сцене. Узнаваемые монологи в его исполнении звучат иначе. И кажется, будто там есть нечто личное, вложенное именно Шагиным, но скрытое от непосвященных.
— Работа над текстом была достаточно долгая, — рассказал режиссер Антон Яковлев. — Изначально мое желание было делать это в прозе, а не в стихотворной форме. Всё началось с подстрочника, дальше три-четыре перевода плюс стилизация, Это авторская версия пьесы, в определенной степени компиляция. И воспринимать ее надо, как некую сценическую редакцию по мотивам пьесы Шекспира.
Несколько лет режиссер искал возможность поставить «Гамлета» с Антоном Шагиным. Начали только этой весной и лишь сейчас пришли к финальному решению.
Как говорит постановщик, если у вас нет Гамлета, то ставить спектакль — так себе затея. А для Яковлева в этой пьесе важнейшее — тема войны, которая есть в каждом человеке. Войны, которая закономерно проистекает из двойственности натуры человека, ему приходится быть миротворцем и разрушителем одновременно.
— Я всегда ищу в работе над пьесой яркую, неожиданную форму. На этот раз герои существуют в пространстве фантастического реализма. В спектакле есть пластика, живая музыка, актерская драма. Этот симбиоз дает современный взгляд на трагедию Шекспира.
Для Максима Аверина, как и для Шагина, это тоже не первый «Гамлет». В постановке Антона Яковлева «Лес» по пьесе Островского заслуженный артист играл актера, выходящего на сцену в образе шекспировского героя. На этот раз режиссер предложил Аверину роль Клавдия.
— Может, в следующий раз будет уже Йорик, — отшучивается Максим. — Я уже третий год выхожу на сцену «Ленкома», но впервые в статусе актера этого театра. Наконец-то Марк Борисович Варшавер меня трудоустроил.
По признанию артиста, работа над ролью ему далась трудно, такого он еще не играл. Но всё новое, как, например, предложенный режиссером фантастический реализм, Максиму Аверину любопытен. «Наконец открываются какие-то иные клапаны моей души», — признается артист.
Иван Агапов ничего сверхъестественного в режиссерской сверхзадаче не видит. Еще при Марке Захарове «Ленком» существовал в состоянии фантастического реализма, напоминает он. В спектакле актеры с шекспировского поэтического слога переходят на прозу. И делают это очень органично.
— Проза — тоже авторства Шекспира, и если обратиться к театроведению, то писал он белым стихом, — поясняет Иван Агапов. — Поэтому рифмованная проза в переводе хороших переводчиков, а переводов «Гамлета» на русский язык было одиннадцать, сочетается. Всё это слова Шекспира. Да что говорить, Уильям и сам считается родоначальником фантастического реализма. Потому что неизвестно, был вообще Шекспир или нет.
Вера режиссера в актеров придала им сил и энергии для столь серьезного осмысления классики. Спектакль рождался в любви, и это очень заметно.
— Чем гениален «Гамлет» Шекспира? У него может быть миллион версий его прочтения, — рассказала народная артистка России Анна Якунина. — Гертруда может и не любить сына, но в моей версии она его любит. Она же мать. Другое дело, через что она проходит. У каждого своя правда. А месть Гамлета наносит ущерб всем участникам трагедии.
Для Анны Якуниной королева Гертруда, несмотря на свою болезненную привязанность к Клавдию, отдает любовь Гамлету. Офелия тоже любит его. Но в прочтении этого образа Аллой Югановой чувство это какое-то детское. Артистка признается, что такое решение для нее было работой на сопротивление.
— Меня довольно часто воспринимают как лирическую героиню, и было интересно вместе с режиссером искать какая она, моя Офелия, — говорит Алла Юганова. — Я уверена, что для артиста репетиции важнее, чем сам спектакль. Потому что в процессе работы много раскрываешь в себе. Я даже стала более дерзкая в жизни, благодаря своей героине.
Офелия Аллы Югановой носит детские белые носочки с ботинками, пышную юбку, сюртук и школьный рюкзак. В нем она прячет стихи Гамлета. Иногда этот рюкзак носит отец девушки, неунывающий Полоний. Во всех движениях Офелии — свобода. Она ни на что не смотрит, никто ей не указ. А еще у нее хулиганские очки от солнца, в которых не хватает одного стекла. Она так хотела соответствовать Гамлету, что обзавелась такими же окулярами.
— В ходе репетиций одно стекло вывалилось, и тут же родился образ моей героини, — выдает секреты Алла Юганова. — Офелия не может принять реальность такую, какой она есть. Да и ее чувства к Гамлету доставляют ей боль.
Как считает режиссер, премьера спектакля по пьесе Шекспира в «Ленкоме Марка Захарова» своевременна.
— Сегодня, когда мир сошел с ума, я хотел сказать о человеке, — говорит Антон Яковлев. — Мы сейчас живем с войной внутри. Степень агрессии очень велика. У человека всегда есть выбор, но делаем мы его, не учась на ошибках предшественников. Мы всё время идем по кругу. Как круги ада, которые мы повторяем снова и снова. Как говорил Магеллан, путешествовать — необходимо, выжить — не обязательною. И тут то же самое. Даже если нет уверенности в том, что мир изменить реально, всё равно менять его надо.
«Гамлет» претендует на то, чтобы быть метафорой сегодняшнего человека. История эта страшная, безысходная, и когда от происходящего на сцене становится невозможно дышать, оркестр, как последний вызов отчаянию, ожесточенно играет джаз. Самый свободный стиль — под стать главному качеству Гамлета, его опасной и умной свободе.