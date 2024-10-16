Бить или не бить: как Антон Шагин сыграл Гамлета

— Меня довольно часто воспринимают как лирическую героиню, и было интересно вместе с режиссером искать какая она, моя Офелия, — говорит Алла Юганова. — Я уверена, что для артиста репетиции важнее, чем сам спектакль. Потому что в процессе работы много раскрываешь в себе. Я даже стала более дерзкая в жизни, благодаря своей героине.