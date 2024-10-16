Казахстанская федерация футбола объяснила скандальную шутку Черчесова

Федерация футбола Казахстана сделала заявление в ответ на высказывания главного тренера национальной сборной, Станислава Черчесова, прозвучавшие на недавней пресс-конференции.
После того как сборная Казахстана уступила Словении со счетом 0:1 в Лиге наций, один из журналистов задал вопрос Черчесову на казахском языке. Тренер отреагировал шуткой, спросив, не на французском ли задан вопрос, ссылаясь на футболку с логотипом футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», которую носил журналист.
После конференции Черчесова обвинили в неуважении к казахскому языку, однако в Федерации футбола опровергли это утверждение.
«После того как казахстанский журналист Бегасыл Сейитканов, одетый в форму французского клуба ПСЖ, задал этот вопрос на пресс-конференции, главный тренер ответил в шуточной форме. Черчесов с большим уважением относится к казахскому языку и культуре нашей страны», — заявили в Федерации.
Комментарий был сделан после того, как Министерство туризма и спорта Казахстана потребовало объяснений от федерации по поводу «инцидента, вызвавшего широкий общественный резонанс». Ведомство также подчеркнуло, что для всех спортивных федераций страны важно проявлять уважение к национальным символам и ценностям, избегая ненадлежащих высказываний.
Ранее Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана по футболу. Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Назарбаевич Барменкулов назвал назначение Черчесова новым этапом казахстанского футбола.