Казахстанская федерация футбола объяснила скандальную шутку Черчесова

После того как сборная Казахстана уступила Словении со счетом 0:1 в Лиге наций, один из журналистов задал вопрос Черчесову на казахском языке. Тренер отреагировал шуткой, спросив, не на французском ли задан вопрос, ссылаясь на футболку с логотипом футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», которую носил журналист.