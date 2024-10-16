Цены на сливочное масло вынудили депутатов Госдумы РФ принять меры

Продолжающийся рост цен на сливочное масло в России был замечен вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым, который отправил обращение к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. В документе представитель нижней палаты парламента просит рассмотреть возможность введения пороговых значений на розничную стоимость молочного изделия.
«Прошу вас рассмотреть возможность установления предельно допустимой розничной стоимости сливочного масла. С соответствующими просьбами в мой адрес обращались граждане, которые отмечали ускорившийся рост цен на этот продукт», — говорится в обращении Чернышова, выдержку из которого приводят «Известия».
Газета отмечает, что цены на сливочное масло в России выросли почти на 18% с начала года. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев считает, что рост связан с увеличением себестоимости производства и молочного животноводства. По его словам, вмешательство в ценообразование со стороны государства было бы неэффективным, поскольку приведет к подорожанию всего ассортимента.