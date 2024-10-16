Цены на сливочное масло вынудили депутатов Госдумы РФ принять меры

Газета отмечает, что цены на сливочное масло в России выросли почти на 18% с начала года. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев считает, что рост связан с увеличением себестоимости производства и молочного животноводства. По его словам, вмешательство в ценообразование со стороны государства было бы неэффективным, поскольку приведет к подорожанию всего ассортимента.