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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 16 октября 2024

До +7 градусов и без осадков ожидается в Иркутске 16 октября.

Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 16 октября 2024 обещает переменную облачность, небольшой ветер, 3−8 м/с. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +7 градусов, а ночью похолодает до −5. Дождя или снега не ожидается.

Погода в Иркутске 16 октября 2024

— В регионе переменная облачность. В северных районах небольшой, местами умеренный снег, порывы ветра достигнут 15−17 м/с, — рассказывают синоптики.

В области днем потеплеет до +8 градусов, однако в некоторых территориях ожидается до −5. Ночью шкала термометра может опуститься до −14. Вот что обещает погода в Иркутске 16 октября 2024.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 44-летний житель Тайшета погиб на предприятии, упав с высоты. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.