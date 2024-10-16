Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 16 октября 2024

Погода в Иркутске 16 октября 2024 обещает переменную облачность, небольшой ветер, 3−8 м/с. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +7 градусов, а ночью похолодает до −5. Дождя или снега не ожидается.
— В регионе переменная облачность. В северных районах небольшой, местами умеренный снег, порывы ветра достигнут 15−17 м/с, — рассказывают синоптики.
В области днем потеплеет до +8 градусов, однако в некоторых территориях ожидается до −5. Ночью шкала термометра может опуститься до −14. Вот что обещает погода в Иркутске 16 октября 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 44-летний житель Тайшета погиб на предприятии, упав с высоты. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.