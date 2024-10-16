Продюсер Дзюник объяснил провал продаж на концерт Вайкуле на Тенерифе

В жизни Лаймы Вайкуле больше не может быть ничего хорошего, все ее песни давно спеты, уверен продюсер Леонид Дзюник. В беседе с aif.ru он отметил, что певица напрасно рассчитывала на успешные гастроли на Тенерифе.
Как стало известно, запланированный на 11 октября концерт Лаймы Вайкуле на Тенерифе не состоялся. Нераспроданными осталось больше половины билетов.
«Разве Вайкуле написала какую-то новую песню? Может, выпустила какой-то новый альбом? Ничего такого. Она просто рассчитывала, что сейчас приедет, там у нее будет куча поклонников, и сейчас все соберутся, и будут ее на руках носить. Ничего подобного. Она уже никому не нужна», — объяснил причину провала Вайкуле продюсер.
По его словам, песни Вайкуле давно спеты и она не сможет провести успешные гастроли и собрать залы, как много лет назад.
«Она давно уже отработанный материал, она ничего нового, ничего интересного не сделала за последнее время. Только рассказывала всем, что она кормила весь Советский Союз. Ее в Латвии-то уже забыли. У меня друг живет в Риге, мы с ним часто переписываемся. Я как-то спросил его про Вайкуле. Он удивился и сказал, что, никто о ней уже не вспоминает», — резюмировал Дзюник.
Ранее в большом интервью для сайта aif.ru певец Игорь Наджиев высказался о «черной неблагодарности» Вайкуле, которая в одном из своих интервью «плюнула» в знаменитого советского и латвийского композитора Раймонда Паулса, который написал десятки хитов, прославивших ее. По его словам, у артистки начались умственные проблемы. Сам Раймонд Паулс в эксклюзивном интервью сайту aif.ru назвал слова Вайкуле «каким-то бредом».