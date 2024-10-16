Продюсер Дзюник объяснил провал продаж на концерт Вайкуле на Тенерифе

«Она давно уже отработанный материал, она ничего нового, ничего интересного не сделала за последнее время. Только рассказывала всем, что она кормила весь Советский Союз. Ее в Латвии-то уже забыли. У меня друг живет в Риге, мы с ним часто переписываемся. Я как-то спросил его про Вайкуле. Он удивился и сказал, что, никто о ней уже не вспоминает», — резюмировал Дзюник.