Аэропорт Иркутска не перенесут в деревню Позднякова из-за больших затрат

— Мы уже давно обсуждаем возможность переноса, но окончательное решение так и не приняли. Вариант с деревней Позднякова не подходит, так как есть ряд недостатков. Из-за её удалённости от транспортных путей и инженерных коммуникаций общие затраты на его строительство могут достичь 200 миллиардов рублей, поэтому мы ищем альтернативы этой площадке, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.