Аэропорт Иркутска не перенесут в деревню Позднякова из-за больших затрат

В аэропорту Иркутска хотят реконструировать и удлинить взлетно-посадочную полосу. Помимо этого для развития воздушной гавани, аэропорт могут перенести в другое место. Сейчас есть четыре возможных варианта. Новое здание могут возвести в деревне Позднякова, паде Ключевой, либо выполнить удлинение, разворот полосы. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— Мы уже давно обсуждаем возможность переноса, но окончательное решение так и не приняли. Вариант с деревней Позднякова не подходит, так как есть ряд недостатков. Из-за её удалённости от транспортных путей и инженерных коммуникаций общие затраты на его строительство могут достичь 200 миллиардов рублей, поэтому мы ищем альтернативы этой площадке, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Помимо этого в аэропорту Усть-Илимска планируют установить радиомаячную систему, с 2025 года туда начнут летать самолеты вместимостью более 20 человек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в парке имени Парижской коммуны в Иркутске установят скамейки и урны.