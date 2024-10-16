В Госдуме отклонили проект об альтернативе ЕГЭ

Лантратова объяснила, что профильный комитет отклонил инициативу, поскольку она может привести к несопоставимости процедур и результатов экзаменов, сданных в разных формах. Кроме того, существует риск формирования неравных условий при поступлении в вузы. «Такая позиция большинства членов комитета», — отметила она.
Законопроект об отмене ЕГЭ внесли в Госдуму 5 июля. Авторы инициативы призвали заменить госэкзамен проведением итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.