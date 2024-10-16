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В Братске назначили временную главу администрации района

Им стал Александр Решетников.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Братского района произошли кадровые изменения. С 15 октября этого года Александр Александрович Решетников будет временно исполнять обязанности главы. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Братского района.

— Александр Александрович до этого назначения был начальником отдела по работе с территориями и органами местного самоуправления в аппарате администрации, — поделились в пресс-службе мэрии.

Соответствующее решение уже подписали, а значит, она вступило в законную силу.

Помимо этого в городе назначили нового заместителя мэра по городскому хозяйству и строительству. Им стала Алина Коробейникова, которая ранее работала председателем КУМИ администрации.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 11 жителей Братска отправились добровольцами «за ленточку». Им предстоит доехать до сборного пункта в Шелехове и подписать контракт, а после пройти обучение.