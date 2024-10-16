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В Турции могут сократить число отелей «все включено» из-за недоеденной еды

Ежедневно выбрасывается от 200 до 400 грамм еды после каждого туриста.

Источник: Аргументы и факты

В Турции может уменьшиться количество отелей с системой «все включено». Причины озвучили авторы газеты «Комсомольская правда».

Главная проблема таких гостиниц состоит в том, что туристы ежедневно отказываются от тех или иных блюд. В результате после каждого приема пищи сотрудники отелей выбрасывают от 200 до 400 грамм еды после гостя.

Таким образом пищевых отходов накапливается в сумму до 1,5 миллиарда долларов. Гостиницы при этом терпят убытки, рассказал представитель Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафа Коркутата.

Он добавил, что есть и другой способ бороться с оставшейся едой. Например, уменьшать размеры тарелок. Или просить платить туриста только за то, что он действительно ест.

Ранее сообщалось, что в прошлом all inclusive стал прорывным средством в развитии туристической отрасли в Турции. Но представители рынка уже много лет жалуются на данную систему.