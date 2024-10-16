Рассказываем, по каким адресам отключат отопление в Иркутске 16 октября 2024

Отключение отопления в Иркутске 16 октября 2024 коснется Правобережного и Октябрьского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, на участке будут проводить ремонтные работы. Это поможет не допустить аварийных ситуаций во время наступления морозов.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Рабочего Штаба, 112, Аэрофлотская, 6, — сказано в телеграмм-канале оператора.
Тепло пропадет к 9:00. В Октябрьском округе работы закончат к 18:00, а в Правобережном — к 20:00. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 16 октября 2024, можно посмотреть в таблице.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье появилось три новых памятника природы. Для всех из них утвердили границы охранной зоны, что поможет сохранить экосистему и ландшафтные особенности.