Работоспособность сайтов МВД России полностью восстановлена

Специалисты восстановили работоспособность сайтов в домене мвд.рф. Подробности озвучила в своем Telegram-канале представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.
Она напомнила, что ресурсы не работали некоторое время. Причиной стал обрыв линии связи.
«Работоспособность ведомственных официальных сайтов в домене мвд.рф полностью восстановлена», — написала Волк.
Ранее сообщалось, что проблемы были зафиксированы на всех ресурсах, которые находятся в составе управляемого комплекса «Официальный интернет-сайт МВД России». Страницы не удавалось загрузить даже в браузере. Кроме того, не помогало и подключение VPN-сервисов.