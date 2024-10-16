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Работоспособность сайтов МВД России полностью восстановлена

Сайты МВД России не работали из-за обрыва линии связи.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты восстановили работоспособность сайтов в домене мвд.рф. Подробности озвучила в своем Telegram-канале представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Она напомнила, что ресурсы не работали некоторое время. Причиной стал обрыв линии связи.

«Работоспособность ведомственных официальных сайтов в домене мвд.рф полностью восстановлена», — написала Волк.

Ранее сообщалось, что проблемы были зафиксированы на всех ресурсах, которые находятся в составе управляемого комплекса «Официальный интернет-сайт МВД России». Страницы не удавалось загрузить даже в браузере. Кроме того, не помогало и подключение VPN-сервисов.