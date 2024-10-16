Подозреваемый в подрыве авто ресторатора в Москве мог платить налоги на Украине

Около 8:00 ресторатор вышел из дома вместе с шестилетним сыном и подошел к своему китайскому внедорожнику TANK. На капоте лежали мусорный мешок и еще один пакет, накрытый детской пеленкой. Мусор оставили напротив водительского места. Бизнесмен поднял мешок с мусором и отнес до помойки, а затем дотронулся до пеленки, чтобы убрать и ее. В этот момент, по словам стоявшего рядом соседа Мишачева, «раздались звуки, похожие на шипение, а потом произошел взрыв».