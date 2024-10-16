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Снег пообещали сегодня в Алматы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 16 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Олбани: +6° 3 м/с 75% 750 мм рт. ст. +6°
Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы пообещали осадки в видео дождя и снега. Температура днем поднимется до +9 градусов, а ночью опустится до +3 градусов. Скорость ветра составит 6,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до +5 градусов, ночью температура снизится до −3 градусов. Скорость ветра — 5,4 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +9 градусов, ночью опустятся до −1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 4,3 м/с.

Ранее синоптики предупреждали, что в период с 15 по 17 октября на севере Казахстана столбики термометров продолжат показывать отрицательные температуры в ближайшие ночи, несмотря на прекращение осадков.

Однако днем солнце все же будет прогревать воздух — 17 октября на севере ожидается 5−10 тепла.

Дыхание зимы почувствуют в этот период жители южных регионов. Ночью и днем ожидается понижение температуры, также произойдет переход дождя в мокрый снег, и не только в горах, но и на остальной территории юго-восточных областей.