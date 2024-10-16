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Ученые Университета Майами: причиной жары в 2023 году стало Эль-Ниньо

Эль-Ниньо — явление, характеризующееся периодическим повышением температуры поверхности океана.

Источник: Аргументы и факты

Основной причиной резкого повышения температуры поверхности Земли в 2023 году стало явление Эль-Ниньо. К такому выводу пришли ученые Университета Майами, пишет Atmospheric Chemistry and Physics.

До этого исследования предполагалось, что причиной стали антропогенные изменения климата. Гипотеза была проверена через создание климатических моделей.

В ходе эксперимента ученые исключили в моделях антропогенное воздействие на климат. Было обнаружено, что температура может существенно меняться без влияния на этот процесс человека.

В прошлом также скачки температуры происходили в соответствии с периодами Эль-Ниньо. Это явление, характеризующееся периодическим повышением температуры поверхности океана.

Ранее сообщалось, что к концу XXI века Землю ожидает глобальные изменения климата. Из-за этого существует риск вымирания ленивцев.