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В Омске мигрантов отправили в военкоматы — вставать на воинский учет

Рейд провела полиция.

Источник: Комсомольская правда

Омская полиция совместно с Росгвардией и военным комиссариатом провела рейд по торговым точкам города, где традиционно трудятся мигранты.

Специалисты выявляли нарушения миграционного законодательства и соблюдение мигрантами требования о постановке на воинский учет. По закону зарегистрироваться в военкомате иностранный гражданин, получивший гражданство России, должен в течение двух недель с момента регистрации по ходу жительства.

Уклонистам сотрудники военкомата выдали повестки, по которым они должны явиться в военкоматы и встать на воинский учет. Без военного билета они не смогут легально работать в России. В целом в ходе мероприятия были проверены 130 человек.