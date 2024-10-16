В Омске мигрантов отправили в военкоматы — вставать на воинский учет

Омская полиция совместно с Росгвардией и военным комиссариатом провела рейд по торговым точкам города, где традиционно трудятся мигранты.
Специалисты выявляли нарушения миграционного законодательства и соблюдение мигрантами требования о постановке на воинский учет. По закону зарегистрироваться в военкомате иностранный гражданин, получивший гражданство России, должен в течение двух недель с момента регистрации по ходу жительства.
Уклонистам сотрудники военкомата выдали повестки, по которым они должны явиться в военкоматы и встать на воинский учет. Без военного билета они не смогут легально работать в России. В целом в ходе мероприятия были проверены 130 человек.