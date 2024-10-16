Омич рассказал, как эвакуировали пассажиров с застрявшей посреди поля электрички

Коллапс случился на железной дороге направления Омск — Исилькуль. По информации читателей портала Om1.ru, электричка, вышедшая из Москаленок в 16:20 проехала только одну станцию и встала посреди поля.
По информации пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги время задержки составило от 28 минут до 4,5 часов. Однако по данным пассажиров, электричка стояла на рельсах порядка пяти часов. Спустя пять часов ожидания пассажиров начали эвакуировать.
«Прозвучал гудок, и к нашему поезду подошёл ещё один электропоезд, они встали дверь в дверь. Всех пассажиров перевели в первые два вагона, мужчины вручную открыли дверь и люди начали переходить в другой состав», — рассказывает очевидец событий.
Как выяснилось, затор на железной дороге образовался из-за грузового поезда. В ЗСЖД объяснили задержку техническими причинами. Но по некоторым сведениям, бригада машинистов, работающих на грузовом составе, закончила смену и покинула поезд, не дождавшись своих сменщиков. Из-за этого за грузовым составом встали и пассажирские пригородные электропоезда.