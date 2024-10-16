Омич рассказал, как эвакуировали пассажиров с застрявшей посреди поля электрички

«Прозвучал гудок, и к нашему поезду подошёл ещё один электропоезд, они встали дверь в дверь. Всех пассажиров перевели в первые два вагона, мужчины вручную открыли дверь и люди начали переходить в другой состав», — рассказывает очевидец событий.