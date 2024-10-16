В дептрансе Перми высказались о предложении открыть маршрут Гайва — Закамск

«Маршруты общественного транспорта обычно планируют на наиболее популярных у горожан направлениях, — рассказали perm.aif.ru в департаменте. — Сейчас приоритет отдаётся усилению загруженных направлений, а также запуску маршрутов там, где общественный транспорт отсутствует. Большого устойчивого пассажиропотока между этими микрорайонами сегодня нет».