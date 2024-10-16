В дептрансе Перми высказались о предложении открыть маршрут Гайва — Закамск

Специалисты департамента транспорта администрации Перми высказались в беседе с perm.aif.ru о предложении открыть маршрут Гайва — Закамск.
С вопросом, будет ли запущен такой автобус, к властям обратились горожане.
«Маршруты общественного транспорта обычно планируют на наиболее популярных у горожан направлениях, — рассказали perm.aif.ru в департаменте. — Сейчас приоритет отдаётся усилению загруженных направлений, а также запуску маршрутов там, где общественный транспорт отсутствует. Большого устойчивого пассажиропотока между этими микрорайонами сегодня нет».
Потому запуск такого маршрута не планируется.
Ранее perm.aif.ru писал, что в автобусах в 2025 году появятся датчики для контроля работы систем кондиционирования. Решение оснастить общественный транспорт такими устройствами приняли из-за большого количества жалоб от пассажиров на духоту и жару в автобусах летом, холод зимой.