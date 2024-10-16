Как повышение квалификации помогает выйти на пенсию досрочно

Если гражданин РФ получил профессиональное образование до 2002 года, то годы учебы зачтутся в качестве трудового стажа. Благодаря этому можно уйти раньше на пенсию и получать выплаты большего размера.
Однако сейчас эта привилегия распространяется не на всех, сказала финансист Яна Савенкова. По ее словам, учитывается лишь период, оплаченный работодателем: например, курсы повышения квалификации, переподготовка с целью усовершенствовать навыки сотрудника.
При этом работодатель должен не только сохранить за ним рабочее место и зарплату, но и уплачивать за него страховые взносы.
«Возможность досрочного выхода на пенсию — это страховой случай, который формируется за счет выплаты взносов в Соцфонд от работодателя», — добавила эксперт.
Она объяснила, что новые условия для досрочного выхода на пенсию появились после изменения пенсионной системы. А ранее в стаж включали как учебу, так и досрочный выход из декретного отпуска (если женщина была трудоустроена официально).
«Тем, кто озаботился вопросом досрочного выхода на пенсию, нужно смотреть, до какого года проходило обучение, — уточнила Савенкова в беседе с “АиФ”.