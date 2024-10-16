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В Новосибирске более 200 кг овощей и фруктов изъяли у нелегалов

У новосибирских нелегалов изъяли фрукты и овощи.

Источник: Сиб.фм

На сайте мэрии Новосибирска появилась информация о том, что в Калининском районе города на улице 25 лет Октября после проверки специалистов департамента потребительского рынка была пресечена незаконная торговля продуктами.

Известно, что там незаконно продавали овощи и фрукты. В результате сотрудники мэрии Новосибирска составили протоколы по таким статьям как «Торговля в неустановленных местах» и «Нарушение порядка размещения временных объектов», а также в качестве обеспечительных мер изъяли более 200 килограммов продукции.

Ранее Сиб.фм писал, что «ЗИЛ» отобрали у новосибирского нелегального торговца бензином.

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