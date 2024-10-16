В Новосибирске более 200 кг овощей и фруктов изъяли у нелегалов

Известно, что там незаконно продавали овощи и фрукты. В результате сотрудники мэрии Новосибирска составили протоколы по таким статьям как «Торговля в неустановленных местах» и «Нарушение порядка размещения временных объектов», а также в качестве обеспечительных мер изъяли более 200 килограммов продукции.