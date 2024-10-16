Во Владивостоке открылся форум «Больше, чем путешествие»: путь к новым горизонтам

Во Владивостоке, 15 октября, стартовал форум «Больше, чем путешествие» (12+), организованный Росмолодёжью. Мероприятие нацелено на подведение итогов трехлетней работы одноименной программы и на определение новых векторов в молодёжном туризме, сообщает ИА PrimaMedia.
В одной из двух молодёжных столиц России этого года состоялась торжественная церемония открытия форума. В кампусе ДВФУ собралось более 400 участников из 52 регионов России. Это мероприятие стало громким аккордом гранд-проекта, который ориентирован на развитие полезного молодёжного туризма.
Форум направлен, в том числе, на разработку новых подходов к развитию туризма с учетом мнений ключевых представителей подрастающего поколения.
С приветственным словом к участникам форума обратился губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«Программа “Больше, чем путешествие” дает возможность побывать на самом восточном рубеже нашей Родины, перед которым открываются широкие горизонты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где в радиусе тысячи километров проживают более 300 миллионов человек. У нас есть все возможности, чтобы гости из стран АТР через Владивосток могли начать путешествия по другим регионам России», — заявил губернатор.
В рамках форума предусмотрены пять тематических треков: «Исследователи путешествий» — молодые туристы, участники программы «Больше, чем путешествие». «Проводники смыслов» — гиды-экскурсоводы. «Создатели маршрутов» — представители туристических компаний, сотрудничающих с программой. «Хранители троп» — сотрудники органов власти, развивающие походный туризм в рамках проекта «Походы Первых — Больше, чем путешествие».
Каждый трек предлагает участникам возможность обмениваться опытом и идеями в своих областях. Учащиеся первого российского туристического класса «Проводники смыслов» и студенты ДВФУ также принимают участие в событиях форума.
В рамках мероприятия также прошёл концерт с участием танцевальных групп Дальневосточного Федерального Университета.
Среди почетных гостей торжественной церемонии открытия форума были глава города Владивостока Константин Шестаков и исполняющий обязанности руководителя агентства по делам молодёжи Приморского края Владимир Сохненко.
Руководитель программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» (12+) Олеся Тетерина. Фото: ИА PrimaMedia.
Руководитель программы «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина подчеркнула, что форум открывает новый этап работы программы:
«Концепция форума соответствует нашему стандарту путешествий для детей и молодёжи — в нее входят три обязательных компонента: туристическая, полезная и образовательная. Участникам предстоит ближе познакомиться с историей и природой Приморья, выдвинуть предложения по разработке уникальных туристических продуктов и, конечно, получить новые знания, обменяться ценным опытом», — отметила она.
В дни форума запланированы более 50 мероприятий деловой, культурной и полезной направленности. На тематических треках участники и приглашенные эксперты обменяются опытом реализованных проектов и идеями развития полезного молодёжного туризма, обсудят тренды отрасли и предпочтения подрастающего и молодого поколения в поездках по стране.
Ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец также высказался о значимости форума:
«На форуме собрались самые неравнодушные молодые люди России. И именно за такой молодёжью будущее. Они настоящие исследователи путешествий, создатели новых маршрутов и “проводники смыслов”. Им под силу сделать Дальний Восток ближе для каждого жителя страны и помочь в развитии отечественного туризма», — подытожил ректор ДВФУ.
Вместе с форумом стартовал и один из очных полуфиналов второго сезона Всероссийского конкурса гидов-экскурсоводов «Проводники смыслов» (12+). В столице Приморья выявят лучших среди 64 экскурсоводов из 33 регионов от Калининграда до Владивостока, которые пройдут в финальную часть соревнования.
Напомним, форум «Больше, чем путешествие» проходит
«Больше, чем путешествие» (12+) — программа Росмолодёжи, благодаря которой свыше 200 тысяч молодых людей увидели уникальные места нашей страны, познакомились с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработали социально значимый проект и нашли новых друзей.