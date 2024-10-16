Во Владивостоке открылся форум «Больше, чем путешествие»: путь к новым горизонтам

«Программа “Больше, чем путешествие” дает возможность побывать на самом восточном рубеже нашей Родины, перед которым открываются широкие горизонты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где в радиусе тысячи километров проживают более 300 миллионов человек. У нас есть все возможности, чтобы гости из стран АТР через Владивосток могли начать путешествия по другим регионам России», — заявил губернатор.