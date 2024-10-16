Нелегальных мигрантов, работающих в Приморье, принудительно выдворят из страны

В Уссурийске полиция продолжает проверять строительные площадки и общепит на наличие работающих там мигрантов-нелегалов. Во время рейда сотрудники ведомства задержали и доставили в отдел четырех уроженцев Средней Азии, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.