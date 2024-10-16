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Нелегальных мигрантов, работающих в Приморье, принудительно выдворят из страны

Нелегальных мигрантов нашли в Приморье на стройплощадке и в общепите.

Источник: ГУ МВД

В Уссурийске полиция продолжает проверять строительные площадки и общепит на наличие работающих там мигрантов-нелегалов. Во время рейда сотрудники ведомства задержали и доставили в отдел четырех уроженцев Средней Азии, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

В отношении иностранцев составили административные протоколы по статье об отсутствии документов, подтверждающих право проживать в России, а также по статье об уклонении административного наказания в виде самостоятельного выезда из страны.

По решению суда, три мигранта должны заплатить штраф в размере трех тысяч рублей и принудительно покинуть Россию, до момента выдворения они будут находиться в центре временного содержания.

Еще один иностранец должен заплатить штраф в размере двух тысяч рублей и покинуть Россию самостоятельно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Приморье после проверок выдворят из страны больше 200 мигрантов.