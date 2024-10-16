Бывает ли пневмония без кашля? Спросили у доктора

«Пневмония возникает в паренхиме (губчатой ткани) легких. А в этих отделах дыхательной системы нет кашлевых рецепторов, раздражение которых вызывает обычно кашель. И если к пневмонии не присоединяется бронхит (воспаление бронхов), то на начальных этапах болезни кашель может отсутствовать. А появится он уже в период выздоровления, когда мокрота попадет из легочной ткани в бронхи, и организм ее будет активно выводить», — поясняет доктор.