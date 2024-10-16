Жителям Хабаровска нужно подготовиться к многочасовым утренним пробкам

Стоит отметить, что в утренние часы пик в направлении центра города на улице города и без того возникают огромные пробки, а значит, что автолюбителям следует подготовиться к возможному транспортному коллапсу. В связи с введением ограничений на движение транспорта в «Водоканале» предлагают рассмотреть альтернативные маршруты. При этом закончить все работы предприятие обещает не раньше 5 ноября.