Жителям Хабаровска нужно подготовиться к многочасовым утренним пробкам

МУП Хабаровска «Водоканал» для проведения аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе перекопает улицу Павла Морозова на участке между улицей Кубяка и переулком Инским из-за чего проехать тут в сторону центра города станет затруднительно. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ограничения будут введены с 08:00 понедельника, 21 октября.
Стоит отметить, что в утренние часы пик в направлении центра города на улице города и без того возникают огромные пробки, а значит, что автолюбителям следует подготовиться к возможному транспортному коллапсу. В связи с введением ограничений на движение транспорта в «Водоканале» предлагают рассмотреть альтернативные маршруты. При этом закончить все работы предприятие обещает не раньше 5 ноября.
«Водоканал» предоставил корреспонденту нашего агентства схему ограничений. Согласно документу, для проезда будут недоступны две полосы автомобильной дороги из трёх. Однако, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию, металлический разделитель встречных потоков транспорта будет временно демонтирован — это позволит расширить проезжую часть и использовать данный «карман» протяжённостью 47 метров для объезда места проведения ремонта.
Кроме того, неудобства будут и для пешеходов — для них сделают временный тротуар ближе к дому по адресу: улица Пионерская, 50. Также потребуется перенос остановки общественного транспорта «Кубяка».