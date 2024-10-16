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В ближайшие дни в Красноярском крае похолодает до минус 20

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Морозы до 20−21 градуса прогнозируются в ближайшие дни на севере Красноярского края, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье.

Сейчас в Олбани: +6° 3 м/с 70% 750 мм рт. ст. +6°
Источник: НИА Красноярск

Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд: «В Сибирском федеральном округе — в Туруханском, Эвенкийском и Таймырском районах Красноярского края с 16 по 18 октября температура будет на 6−10 градусов ниже нормы, там минимальные значения уже от 17 до 21 градуса мороза… на юго-востоке Сибири тоже уже зимняя погода — в Иркутской области будет минус 15 — минус 18. Про Якутию не говорю, потому что там температура около нормы, но, конечно, и там они уже в районе минус 20».

По его словам, 18 и 19 октября зимняя погода также придет на Дальний Востоке: в Бурятии и Забайкалье температура опустится на 6−8 градусов ниже нормы, до минус 20 — минус 21.