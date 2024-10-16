В ближайшие дни в Красноярском крае похолодает до минус 20

Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд: «В Сибирском федеральном округе — в Туруханском, Эвенкийском и Таймырском районах Красноярского края с 16 по 18 октября температура будет на 6−10 градусов ниже нормы, там минимальные значения уже от 17 до 21 градуса мороза… на юго-востоке Сибири тоже уже зимняя погода — в Иркутской области будет минус 15 — минус 18. Про Якутию не говорю, потому что там температура около нормы, но, конечно, и там они уже в районе минус 20».