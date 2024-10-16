89% челябинцев считают, что в регионе слишком много мигрантов

Исследование провели аналитики сервиса для поиска работы HeadHunter. По их данным, абсолютное большинство жителей Челябинской области считает, что в регионе слишком много мигрантов. С этим согласны 89% опрошенных, среди которых, в основном, работники транспортной и строительной сфер, автобизнеса.
4% респондентов считают, что мигрантов в регионе умеренное количество. Ещё 4% склонны думать, что их в Челябинской области недостаточно. Эта позиция близка преимущественно работникам сфер маркетинга, туризма, общепита, розничной торговли, добычи сырья и информационных технологий.
Большинство респондентов из Челябинской области (67%) считает, что мигрантов чаще трудоустраивают иностранцы. Чуть больше половины (58%) опрошенных сходятся на том, что условия работы, приемлемые для мигрантов, не подходят местным жителям. 44% считают, что чаще иностранцев нанимают на те места, где отказываются работать местные жители.
47% опрошенных из Челябинской области против того, чтоб иностранцам предоставляли работу. 35% считают, что мигранты могут занимать низкоквалифицированные должности. 7% допускают возможность их работы в профессиях с высоким дефицитом кадров. 5% считают, что мигранты могут пригодиться на работах, где необходима квалификация (врачи, учёные, педагоги).