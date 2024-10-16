89% челябинцев считают, что в регионе слишком много мигрантов

Большинство респондентов из Челябинской области (67%) считает, что мигрантов чаще трудоустраивают иностранцы. Чуть больше половины (58%) опрошенных сходятся на том, что условия работы, приемлемые для мигрантов, не подходят местным жителям. 44% считают, что чаще иностранцев нанимают на те места, где отказываются работать местные жители.