Александр Овечкин сделал 700 голевых передач в карьере в чемпионатах НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг важного рубежа в своей карьере, совершив 700 результативных передач в чемпионатах НХЛ.
В матче регулярного сезона против «Вегас Голден Найтс» в Вашингтоне Овечкин оформил ассистентский дубль, сделав 699-ю и 700-ю голевые передачи в карьере соответственно. Для этого достижения ему понадобилось 1428 матчей.
Овечкин таким образом стал вторым россиянином, достигшим этого показателя, вслед за Евгением Малкиным. Он также занял второе место в истории «Вашингтон Кэпиталз» по количеству передач и стал седьмым среди действующих игроков НХЛ.
Ранее россиянин Александр Овечкин потерял звание самого высокооплачиваемого игрока Национальной хоккейной лиги.