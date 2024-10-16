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Александр Овечкин сделал 700 голевых передач в карьере в чемпионатах НХЛ

Овечкин стал вторым после Евгения Малкина российским хоккеистом в истории, кому удалось оформить 700 передач в чемпионатах НХЛ.

Источник: AP 2024

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг важного рубежа в своей карьере, совершив 700 результативных передач в чемпионатах НХЛ.

В матче регулярного сезона против «Вегас Голден Найтс» в Вашингтоне Овечкин оформил ассистентский дубль, сделав 699-ю и 700-ю голевые передачи в карьере соответственно. Для этого достижения ему понадобилось 1428 матчей.

Овечкин таким образом стал вторым россиянином, достигшим этого показателя, вслед за Евгением Малкиным. Он также занял второе место в истории «Вашингтон Кэпиталз» по количеству передач и стал седьмым среди действующих игроков НХЛ.

Ранее россиянин Александр Овечкин потерял звание самого высокооплачиваемого игрока Национальной хоккейной лиги.

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