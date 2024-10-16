Суд арестовал шесть объектов недвижимости генерала Кузнецова

По материалам дела, счета зафиксированы в трех банках. В случае с недвижимостью речь идет о земельном участке в Красногорске, участке с домом в деревне Обушково в Истринском районе Подмосковья, земле в Краснодаре с трехэтажным домом, квартире на Ярцевской в Москве.