Суд арестовал шесть объектов недвижимости генерала Кузнецова

Под арест попали 29 счетов в банках и шесть объектов недвижимости бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его родственников. Подробности сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
По материалам дела, счета зафиксированы в трех банках. В случае с недвижимостью речь идет о земельном участке в Красногорске, участке с домом в деревне Обушково в Истринском районе Подмосковья, земле в Краснодаре с трехэтажным домом, квартире на Ярцевской в Москве.
Напомним, что Кузнецова обвиняют в получении особо крупной взятки. На данный момент подозреваемый находится в СИЗО.