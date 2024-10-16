Команда клиник Сеченовки начала исследование по применению ксенона при химиотерапии

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Клинический центр наук о здоровье Сеченовского Университета начал рандомизированное исследование по применению ксенона при проведении высокодозной химиотерапии у пациентов, которое проводится впервые в мировой практике. Об этом сообщили ТАСС в пресс службе Сеченовского университета.
«Мультидисциплинарная команда Клиник анестезиологии и реаниматологии и онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского Университета начала контролируемое рандомизированное исследование. Его цель — доказать органопротективные свойства ксенона при проведении высокодозной химиотерапии у коморбидных [страдающих сразу несколькими заболеваниями] пациентов», — говорится в сообщении.
По словам академика РАН, директора Клиники онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского Университета Игоря Решетова, заболеваемость онкологией в России насчитывает 397 человек на 100 тыс. населения, 70% из которых необходима процедура химиотерапии. «Но так как она обладает токсическим действием на органы и ткани, то некоторым пациентам приходится отказывать из-за их исходного состояния — они составляют около 15%», — отметил он.
Перед врачами встал вопрос о расширении круга пациентов, которым не придется отказывать в химиотерапии, а также снизить ее вредное влияние на организм пациента, рассказали в пресс-службе университета. «Иногда мы вынуждены прерывать курс химиотерапии у пациентов, по значительно более серьезным причинам, чем возникновение у больного тошноты или рвоты. Острый коронарный синдром, нарушение мозгового кровообращения, тромбоэмболия — все эти осложнения могут появиться у пациента в ходе химиотерапии и стать причиной для ее дальнейшей отмены», — комментирует заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Сеченовского Университета, директор НМИЦ по профилю «анестезиология и реаниматология» Андрей Яворовский.
В пресс-службе уточнили, что пациенты, получающие высокодозную химиотерапию, будут разделены на две группы, одна из которых в течение двух недель будет получать ингаляции ксеноном, другая — плацебо. Ингаляции ксеноном осуществляются с помощью прибора NobiliXe — полностью отечественной разработки. «Это единственная в мире автоматическая станция, которая самостоятельно набирает, поддерживает и контролирует проводимую процедуру по параметрам», — поясняет медицинский директор «Инертгаз медикал» Антон Лобода, чьи слова привели в пресс-службе.
Там отметили, что это исследование проводится впервые в мировой клинической практике, доказательство его эффективности поможет сотням тысяч пациентов, проходящих химиотерапию.