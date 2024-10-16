Команда клиник Сеченовки начала исследование по применению ксенона при химиотерапии

Перед врачами встал вопрос о расширении круга пациентов, которым не придется отказывать в химиотерапии, а также снизить ее вредное влияние на организм пациента, рассказали в пресс-службе университета. «Иногда мы вынуждены прерывать курс химиотерапии у пациентов, по значительно более серьезным причинам, чем возникновение у больного тошноты или рвоты. Острый коронарный синдром, нарушение мозгового кровообращения, тромбоэмболия — все эти осложнения могут появиться у пациента в ходе химиотерапии и стать причиной для ее дальнейшей отмены», — комментирует заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Сеченовского Университета, директор НМИЦ по профилю «анестезиология и реаниматология» Андрей Яворовский.