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Водителям с транспондерами на Восточном выезде в Уфе выделят скоростные полосы

По подсчетам экспертов, новым выездом из столицы Башкирии ежедневно пользуется около 15 тысяч водителей. Трафик проезда, по сравнению с первым месяцем открытия новой дороги, вырос на 21 процент.

— Благодаря Восточному выезду удалось разгрузить основные транспортные артерии Уфы, — отметила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова. — Многие водители уже оценили преимущества новой дороги, ведь пользование Восточным выездом обеспечивает не только комфортный проезд, но и сокращает время в пути, а также экономит топливо.

Для удобства автолюбителей на пункте взимания платы работают по пять касс в каждом направлении, три из которых принимают оплату только по банковским картам и две — по банковским картам и за наличный расчет.

— Также часть водителей активно пользуется транспондерами при проезде, ведь это существенно сокращает время проезда автомобилей через пункт взимания платы, — добавили в пресс-службе регионального Кабмина.

По словам г-жи Минаковой, на октябрь этого года на пунктах взимания платы водители могут проезжать по транспондерам по всем полосам движения. А в будущем планируется предусмотреть для водителей с транспондерами отдельную скоростную полосу в каждом направлении.

— Это позволит водителям проехать пункт взимания платы без остановки на скорости 20−30 километров в час, что значительно увеличит пропускную способность пункта, — пояснила Любовь Минакова.

Напомним, уфимский Восточный выезд — инфраструктурный проект Башкирии, построенный по концессионному соглашению, заключенному в 2017 году.