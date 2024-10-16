Водителям с транспондерами на Восточном выезде в Уфе выделят скоростные полосы

— Благодаря Восточному выезду удалось разгрузить основные транспортные артерии Уфы, — отметила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова. — Многие водители уже оценили преимущества новой дороги, ведь пользование Восточным выездом обеспечивает не только комфортный проезд, но и сокращает время в пути, а также экономит топливо.
Для удобства автолюбителей на пункте взимания платы работают по пять касс в каждом направлении, три из которых принимают оплату только по банковским картам и две — по банковским картам и за наличный расчет.
— Также часть водителей активно пользуется транспондерами при проезде, ведь это существенно сокращает время проезда автомобилей через пункт взимания платы, — добавили в пресс-службе регионального Кабмина.
По словам г-жи Минаковой, на октябрь этого года на пунктах взимания платы водители могут проезжать по транспондерам по всем полосам движения. А в будущем планируется предусмотреть для водителей с транспондерами отдельную скоростную полосу в каждом направлении.
— Это позволит водителям проехать пункт взимания платы без остановки на скорости 20−30 километров в час, что значительно увеличит пропускную способность пункта, — пояснила Любовь Минакова.
Напомним, уфимский Восточный выезд — инфраструктурный проект Башкирии, построенный по концессионному соглашению, заключенному в 2017 году.