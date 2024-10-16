В омских парках планируют ввести запрет на выгул собак

В Омске могут внести изменения в постановление от 31 января 2022 года, которым регламентируется перечень мест, где нельзя выгуливать животных. На данный момент в нем шесть пунктов. В частности, с собаками нельзя гулять на детских и спортивных площадках, по территории медицинских и образовательных учреждений, на пляжах, кладбищах и рынках, на массовых мероприятиях.