В нацпарке «Башкирия» показали, как вырос медвежонок-альбинос

Отмечается, что в последний раз Умка попадала в фотоловушку год назад, будучи еще маленьким медвежонком.
«То, что она выжила, уже маленькое чудо. По мнению зоологов, альбиносам очень сложно приходится в дикой природе, так как сородичи не принимают их за своих. В лесу спрятаться они не могут, светлый мех виден издалека», — отметили в национальном парке.
Родилась Умка у обычных бурых медведей, но стала «белой вороной» из-за недостатка меланина. Случается такое в мире диких животных один раз на 10 тысяч.