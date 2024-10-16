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В нацпарке «Башкирия» показали, как вырос медвежонок-альбинос

В нацпарке «Башкирия» показали, как вырос медвежонок-альбинос Умка.

Источник: Национальный парк «Башкирия», телеграм

Отмечается, что в последний раз Умка попадала в фотоловушку год назад, будучи еще маленьким медвежонком.

«То, что она выжила, уже маленькое чудо. По мнению зоологов, альбиносам очень сложно приходится в дикой природе, так как сородичи не принимают их за своих. В лесу спрятаться они не могут, светлый мех виден издалека», — отметили в национальном парке.

Родилась Умка у обычных бурых медведей, но стала «белой вороной» из-за недостатка меланина. Случается такое в мире диких животных один раз на 10 тысяч.

экология