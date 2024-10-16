Сколько денег можно получить за сдачу оружия и боеприпасов в Казахстане

В различных регионах Казахстана ежегодно проводятся мероприятия по приему незарегистрированного оружия.
При этом совершеннолетние жители, добровольно сдавшие огнестрельное оружие, освобождаются от административной и уголовной ответственности. Главное, чтобы оно не было добыто незаконным путем.
Получить вознаграждение также можно в любое время, обратившись в местные отделы полиции с соответствующим заявлением. При этом сдать можно не только огнестрельное оружие.
Что можно сдать за деньги
Согласно «Правилам добровольной возмездной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», совершеннолетние казахстанцы могут добровольно сдать:
- огнестрельное оружие — оружие, в котором выбрасывание пули, снаряда, гранаты из канала ствола происходит в результате воздействия энергии порохового или иного заряда;
- взрывчатое вещество — вещество, которое при определенных видах внешнего воздействия способно на быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;
- боеприпасы (патроны) — устройства или предметы, конструктивно предназначенные для выстрела из оружия соответствующего вида и поражения цели.
Вознаграждение не выплачивается, если указанные предметы не признаны относящимися к указанным категориям в результате экспертизы, а также в случаях, когда они числятся как «зарегистрированное» или «криминальное оружие».
Также не принимаются самодельные боеприпасы, патроны к гладкоствольному, газовому и травматическому оружию.
Сколько денег можно получить
Согласно пункту 17 указанных правил, сумма выплачиваемых казахстанцам денег зависит от вида сданного опасного предмета:
- огнестрельное автоматическое нарезное оружие — до 100 МРП (369 200 тенге в 2024 году) за каждую единицу;
- огнестрельное нарезное длинноствольное оружие (винтовки, карабины) — до 50 МРП (184 600 тенге) за единицу;
- огнестрельное нарезное короткоствольное оружие (пистолеты, револьверы) — до 40 МРП (147 680 тенге);
- огнестрельное гладкоствольное оружие — до 30 МРП (110 760 тенге);
- травматический пистолет или револьвер — до 10 МРП (36 920 тенге) за единицу;
- гранаты, мины, взрывчатые устройства и артиллерийские снаряды — до 7 МРП (25 844 тенге) за каждую штуку;
- взрывчатые вещества — до 6 МРП (22 152 тенге) за каждые 1 000 грамм;
- патроны калибра более 5,6 мм к нарезному оружию — до одной тридцать пятой МРП (105,5 тенге) за каждую единицу;
- патроны калибра 5,6 мм к нарезному (мелкокалиберному) оружию — до одной сто пятнадцатой МРП (32 тенге) за каждую единицу.
При этом размер выплаты может уменьшиться до 30% от рекомендуемой стоимости в зависимости от технического состояния предметов вооружения (пункт 18 указанных правил).
Таким образом, казахстанцы в возрасте от 18 лет могут добровольно сдать в отделы полиции ранее не зарегистрированные оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы за вознаграждение.